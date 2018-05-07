Спасатели вывели из огня всех жильцов многоквартирного дома при пожаре в Уссурийске 

В пожаре в многоквартирном доме на улице Горького в Уссурийске пострадали три человека, они госпитализированы. 18 жильцов оперативно прибывшие спасатели вовремя эвакуировали с помощью спассредств. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В результате пожара пострадали три человека. С диагнозом отравление продуктами горения, они были доставлены в лечебное учреждение
— МЧС.
По данным пресс-службы ведомства, подъезд дома и квартира, где произошло возгорание, оказались сильно задымлены. Из-за этого жильцы соседних квартир оказались буквально отрезаны от выхода. Сотрудники МЧС вывели 18 человек из подъезда, заполненного дымом.
Пожар общей площадью 25 квадратных метров полностью ликвидирован, пожарные не допустили дальнейшего распространения огня.
В городе Ноябрьск (Ямало‐Ненецкий автономный округ) огонь охватил торговый центр «Семья». По данным спасателей, площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров.