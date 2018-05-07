Спасатели вывели из огня всех жильцов многоквартирного дома при пожаре в Уссурийске

В результате пожара пострадали три человека. С диагнозом отравление продуктами горения, они были доставлены в лечебное учреждение

— МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, подъезд дома и квартира, где произошло возгорание, оказались сильно задымлены. Из-за этого жильцы соседних квартир оказались буквально отрезаны от выхода. Сотрудники МЧС вывели 18 человек из подъезда, заполненного дымом.

Пожар общей площадью 25 квадратных метров полностью ликвидирован, пожарные не допустили дальнейшего распространения огня.