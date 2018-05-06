Ещё
Депутаты предложили разрешить покупать дачу за маткапитал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты предложили разрешить покупать дачу за маткапитал 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Депутаты Государственной думы предложили расширить программу материнского капитала. Чиновники считают, что семьи должны иметь возможность приобретать за счёт субсидий загородный дом, сообщает «Детстрана».
Ранее Верховный суд запретил родителям использовать средства маткапитала на дачи. Суд постановил, что загородные строения используются сезонно, а значит не подходят для категории постоянных жилищ.
Депутаты, в свою очередь, считают такой запрет неверным. Приобретение или ремонт дачи может быть не меньшей нуждой для городского малыша, чем улучшение основного жилья или пенсионные накопления родителей.
Фото: Константин Юганов / Фотобанк Лори
Аист на крыше: последние новости
Британские школы избавляются от стрелочных часов, так как дети их не понимают В России увеличились МРОТ и связанные с ним пособия Не переплачивайте по ЖКХ!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Оружие Путина» готово к применению435
ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ732
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова134
Порошенко сообщил о «дерзких действиях» военных108
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь76
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение