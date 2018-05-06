Депутаты предложили разрешить покупать дачу за маткапитал

Депутаты Государственной думы предложили расширить программу материнского капитала. Чиновники считают, что семьи должны иметь возможность приобретать за счёт субсидий загородный дом, сообщает «Детстрана».

Ранее Верховный суд запретил родителям использовать средства маткапитала на дачи. Суд постановил, что загородные строения используются сезонно, а значит не подходят для категории постоянных жилищ.

Депутаты, в свою очередь, считают такой запрет неверным. Приобретение или ремонт дачи может быть не меньшей нуждой для городского малыша, чем улучшение основного жилья или пенсионные накопления родителей.

Фото: Константин Юганов / Фотобанк Лори