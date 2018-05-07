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Супруга тульского губернатора за год заработала на 3 млн рублей больше мужа
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Супруга тульского губернатора за год заработала на 3 млн рублей больше мужа 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 7 мая — РИА Новости. Доход губернатора Тульской области Алексея Дюмина за год снизился на 21% и составил в 2017 году 6,8 миллиона рублей, что почти на 3 миллиона рублей меньше, чем доход его супруги, следует из информации на сайте правительства региона.
Уточняется, что в собственности главы региона есть жилой дом площадью 152,9 квадратных метра, квартира площадью 344 квадратных метра, а также земельный участок площадью 3127 квадратных метров, два машиноместа и баня. В пользовании Дюмина также имеется Toyota Land Cruiser.
Супруга главы региона Ольга Дюмина по итогам года снова заработала больше своего мужа. При этом ее доходы также снизились — с 10,6 до 9,7 миллиона рублей. Кроме того, жена губернатора задекларировала находящиеся в пользовании жилой дом площадью 152,9 квадратных метра, квартиру площадью 344 квадратных метра и земельный участок площадью 3127 квадратных метров, автомобиль Land Rover и два машиноместа.
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