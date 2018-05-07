Супруга тульского губернатора за год заработала на 3 млн рублей больше мужа

Уточняется, что в собственности главы региона есть жилой дом площадью 152,9 квадратных метра, квартира площадью 344 квадратных метра, а также земельный участок площадью 3127 квадратных метров, два машиноместа и баня. В пользовании Дюмина также имеется Toyota Land Cruiser.

Супруга главы региона Ольга Дюмина по итогам года снова заработала больше своего мужа. При этом ее доходы также снизились — с 10,6 до 9,7 миллиона рублей. Кроме того, жена губернатора задекларировала находящиеся в пользовании жилой дом площадью 152,9 квадратных метра, квартиру площадью 344 квадратных метра и земельный участок площадью 3127 квадратных метров, автомобиль Land Rover и два машиноместа.