Звезды, вокруг которых кипят скандалы даже после смерти

Конечно, ушедшие из жизни звезды остаются в сердцах поклонников. Но некоторые из знаменитостей даже после смерти не могут обрести покой. Часто случается, что кончина известного человека порождает скандалы: его именем спекулируют СМИ, а родственники не могут поделить наследство.