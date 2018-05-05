LCM Consulting представила подробную концепцию нового псковского торгово-развлекательного центра Fjord Plaza 

Российская консалтинговая компания LCM Consulting, специализирующаяся на консалтинге, брокеридже и управлении торговыми центрами в регионах России, представила подробную концепцию строящегося в Пскове торгово-развлекательного центра Fjord Plaza. Впервые концепция ТРЦ была представлена в конце апреля на ежегодной профессиональной выставке торговой недвижимости MAPIC Russia, которая прошла в ЦВК «Экспоцентр». По данным компании, ТРЦ Fjord Plaza в городе Пскове, строительство которого ведется на вечерней стороне Рижского проспекта, станет современным концептуальным центром шопинга и развлечений для всей семьи, а также центром культурной и общественной жизни города. ТРЦ объединит в своем составе более ста магазинов, дизайнерские зоны отдыха, двухэтажный ресторан с летней террасой, семизальный кинотеатр, семейный развлекательный центр, фудкорт на семь концепций. Акцент в концепции комплекса будет сделан на досуговую составляющую (25 процентов арендопригодной площади) и операторов брендовой одежды для всей семьи (35 процентов арендопригодной площади). Общая площадь торгово-развлекательного центра составит 38 370 кв. м., арендопригодная площадь — 31 028 кв. м. Сам центр будет двухэтажным. В числе якорных арендаторов проекта будут представлены продовольственный гипермаркет (3 572 кв. м., предположительно это будет «Ашан»), супермаркеты бытовой техники и электроники (1 775 кв. м.), спортивных товаров (1 560 кв. м.), товаров для детей (2 120 кв. м.), универмаги брендовой одежды, а также предприятия досуга и развлечений. Открытие объекта намечено на IV квартал 2018 года.