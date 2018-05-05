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Пошёл ставить чайник: подробности происшествия со взрывом газа в квартире в Брагино
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Пошёл ставить чайник: подробности происшествия со взрывом газа в квартире в Брагино 

76.ru 47 минут назад
Фото: 76.ru
Сегодня утром в доме № 22 по улице Урицкого прозвучал взрыв. Ударной волной выбило стёкла в квартире, где произошло ЧП. Позже спасатели подтвердили, что случился взрыв накопившегося бытового газа. Возможная версия — неисправность плиты.
— Пострадал 37-летний мужчина, проживавший в квартире. В больнице имени Соловьёва установили диагноз — ожоги первой и второй степени, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
Оказалось, мужчина этим утром пошёл на кухню, чтобы поставить чайник. Чиркнул спичкой, а дальше взрыв. К счастью, для него всё обошлось не с самыми серьёзными последствиями для здоровья и имущества в квартире.
Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту произошедшего.
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