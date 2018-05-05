Пошёл ставить чайник: подробности происшествия со взрывом газа в квартире в Брагино

Сегодня утром в доме № 22 по улице Урицкого прозвучал взрыв. Ударной волной выбило стёкла в квартире, где произошло ЧП. Позже спасатели подтвердили, что случился взрыв накопившегося бытового газа. Возможная версия — неисправность плиты.

— Пострадал 37-летний мужчина, проживавший в квартире. В больнице имени Соловьёва установили диагноз — ожоги первой и второй степени, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области

Оказалось, мужчина этим утром пошёл на кухню, чтобы поставить чайник. Чиркнул спичкой, а дальше взрыв. К счастью, для него всё обошлось не с самыми серьёзными последствиями для здоровья и имущества в квартире.