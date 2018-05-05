Лайфхак от силовиков: полицейские рассказали ростовчанам, как защитить квартиру от воров

В преддверии летних отпусков ростовчанам, собирающимся покинуть город на недельку-другую, следует подумать о том, как уберечь жилье от воров. О том, как обезопасить дома и квартиры от незваных гостей, рассказали в ГУ МВД по Ростовской области

Итак, первым делом убедитесь в надежности замков. Если ваша квартира находится на первом этаже или вы проживаете в частном доме, установите решетки на все окна и балконы.

— Металлические рольставни тоже эффективно защищают от проникновения в квартиру через окно, — прокомментировали в пресс-службе донского Главка.

Имейте в виду, что двери должны запираться не только в квартире, но и в подъезде.

Находитесь ли вы дома или нет, дверь всегда должна быть закрытой на замок. Никогда не открывайте дверь, если вы не знаете, кто за ней находится.

Безопаснее будет, если входная дверь будет открываться наружу. Металлические двери надежнее деревянных. Замков должно быть не менее двух, и желательно — различных систем.

Не пренебрегайте дверной цепочкой, глазком и щеколдой. Имеет смысл установить замок, открывающийся брелоком.

Установите на площадке в подъезде общую металлическую или решетчатую дверь — так доступ к квартире будет более защищен. Все выходы на чердак, в лифтовое помещение, на крышу должны иметь надежные замки.

В подъезде нужно наладить хорошее освещение — такие места воры предпочитают обходить стороной, опасаясь быть замеченными.

Соседи — в помощь

Если вы покидаете квартиру надолго, поручите родственникам, друзьям или соседям вынимать корреспонденцию из почтового ящика, чтобы посторонние не знали, что жилище пустует. Попросите соседей обращать внимание на целостность дверей квартиры, оставьте контактные телефоны, куда можно позвонить в случае необходимости.

При длительном отсутствии поставьте автомат на периодическое включение света или поручайте знакомым включать свет в квартире.

Никогда не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других доступных всем местах, особенно — у дверей. По возможности, оборудуйте подъезд камерами видеонаблюдения.

Имейте в виду, что злоумышленники, чаще всего перед тем, как проникнуть в квартиру, звонят в дверь. Если в этот момент хозяин дома, ему могут задать различные вопросы, порой довольно нелепые.

— Обращайте внимание на всех подозрительных граждан, бесцельно находящихся в подъезде, незнакомых людях, выносящих вещи из вашего подъезда. Если их действия вызывают опасения, сообщите в полицию. Постарайтесь запомнить приметы таких людей, номер их автомобиля, — рассказали в ведомстве.

А еще предупредите детей поменьше рассказывать в школе об имуществе, которое находится дома. Ваш сын или дочка могут, сами того не зная, дать «наводку» ворам. Кстати, поменьше хвастайтесь нажитым добром и сами, особенно в малознакомых компаниях.

— Имущество подвергается наибольшей опасности в связи с тем, что наступает период отпусков, и люди оставляют на длительное время свои квартиры, — прокомментировал руководитель пресс-центра ГУ МВД по Ростовской области Константин Розин

Если вы все же стали жертвой кражи, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по каналу 02, с мобильного — 020.