Администрация города Кургана оставила сироту на улице 

Как говорят, «глаз да глаз» нужен за чиновниками. В очередной раз отличилась мэрия Кургана, которая несколько лет не может предоставить девушке-сироте жилье. О том, что в бюджете города никогда не хватает на социальные нужды денег, Прокуратура уже не раз указывала Главе горадминистрации Андрею Потапову. Никто же не оспаривает, что властям нужно ездить на дорогих авто, прикупая Тойоты и Фольксвагены. Статьи и нужды разные — одно дело «рабочие моменты», которые должны быть обставлены комфортом, в другом — проблемы простого человека.
Прокуратура Курганской области сообщила, что Курганской городской Прокуратурой проведена проверка по обращению сироты о нарушении её жилищных прав. В ходе проверки установлено, что девушка относится к категории лиц, имеющих право на особую социальную защиту со стороны государства, в том числе ее жилищных прав. По сведениям администрации города она включена в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако жилое помещение по договору специализированного найма ей до сих пор не предоставлено. По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление и потребовал обязать администрацию города предоставить сироте благоустроенное жилое помещение по договору специализированного найма. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Интересно, раз решение не вступило в законную силу, то будет ли его обжаловать Администрация города? Социальный найм часто используется для обеспечения самих «нуждающихся» работников муниципалитета. Для всех квартир и жилья не найти! По информации Портала «Область45», на конец 2017 года в Кургане в очереди на получение квартир, по уже вынесенным решениям суда, числилось около 200 нуждающихся. Большая часть из них с «особом» списке значится уже не первый год.