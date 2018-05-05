В Цыганском посёлке снесли несколько домов ради новостроек

Техника, которая разнесла дома, приехала на улицы Фёдорова и Шаумяна.

Новостройки в этом районе собирается возводить компания «Брусника». Они хотят застроить участок в границах Шаумяна — Московская — Фурманова. По новому кварталу уже прошли публичные слушания. Недалеко от «Брусники», в этом же районе, высотки будет возводить застройщик, который строил «Московский квартал».

Как рассказали жители района, некоторые жители не могут договориться с застройщиком о цене.

— Половина жителей пока не съехали, так как по деньгам договориться не могут, — рассказала Е1.RU жительница этого района Ольга. — Там есть «Николаевские бани», их тоже перевозят. Два дома на Фёдорова снесли вчера утром за один день. А вообще домов 10 уже снесли.

В компании «Брусника» подтвердили, что вчера они проводили работы на этой территории и обещали дать комментарий позже.

В декабре прошлого года мы гуляли по Цыганскому посёлку и разговаривали с людьми, которые вот-вот съедут из своих домов из-за приближающейся стройки.