Около 11 тыс. иностранцев выдворены из России с начала года

МОСКВА , 5 мая. / ТАСС /. Около 11 тыс. иностранных граждан выдворены с территории России с начала 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС. "В первом квартале 2018 года с территории Российской Федерации в административном порядке выдворены 10,98 тыс. иностранных граждан", — говорится в сообщении. Вместе с тем, как отметили в МВД , в Россию въехало 1,4 млн трудовых мигрантов, однако, это на 6,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Ранее заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщала, что доход от продажи патентов трудовым мигрантам в 2017 году составил 51 млрд рублей.