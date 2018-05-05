Ещё
Около 11 тыс. иностранцев выдворены из России с начала года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 11 тыс. иностранцев выдворены из России с начала года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Около 11 тыс. иностранных граждан выдворены с территории России с начала 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС.
"В первом квартале 2018 года с территории Российской Федерации в административном порядке выдворены 10,98 тыс. иностранных граждан", — говорится в сообщении.
Вместе с тем, как отметили в МВД, в Россию въехало 1,4 млн трудовых мигрантов, однако, это на 6,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Ранее заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщала, что доход от продажи патентов трудовым мигрантам в 2017 году составил 51 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
Суд признал законной передачу государству имущества запрещенных в РФ "Свидетелей Иеговы" В 125 гостиницах Краснодарского края выявили завышения цен на период ЧМ-2018 Россияне подали более 115 тыс. заявок на получение "дальневосточного гектара"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Богатые тоже плачут: олигархи просят о помощи534
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира113
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина210
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»60
Россиян предупредили об аномальной жаре94
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение