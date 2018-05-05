На Центр гребного и парусного спорта в Воронеже потратят миллиард

Как сообщил врио руководителя управления физкультуры и спорта Владимир Кадурин полпреду президента в ЦФО Алексею Гордееву , в Воронеже появится Центр гребного и парусного спорта.

По словам чиновника, проектно-сметную документацию планируется подготовить к концу года. Финансовые средства на начало строительства объекта заложены — это порядка 1 миллиарда рублей.

Также Владимир Кадурин сообщил экс-губернатору, что в этом году в Воронеже должно начаться строительство Центра гребли на байдарках и каноэ.