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На Центр гребного и парусного спорта в Воронеже потратят миллиард
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На Центр гребного и парусного спорта в Воронеже потратят миллиард 

АиФ 18 минут назад
Фото: АиФ
Как сообщил врио руководителя управления физкультуры и спорта Владимир Кадурин полпреду президента в ЦФО Алексею Гордееву, в Воронеже появится Центр гребного и парусного спорта.
По словам чиновника, проектно-сметную документацию планируется подготовить к концу года. Финансовые средства на начало строительства объекта заложены — это порядка 1 миллиарда рублей.
Также Владимир Кадурин сообщил экс-губернатору, что в этом году в Воронеже должно начаться строительство Центра гребли на байдарках и каноэ.
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