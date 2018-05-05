В Орле баню №4 пытаются продать во второй раз

Муниципальное предприятие «Банно-прачечное хозяйство Орла» вновь объявила торги по продаже здания бани и земельного участка на улице Октябрьской областного центра.

Открытый по форме подачи предложений аукцион состоится 4 июня. На конкурс выставлено здание, площадь которого составляет 1831,4 квадратных метра и земельный участок площадью 2362 квадратных метра. Первоначальная цена здания составляет 37,4 млн рублей и 9 млн рублей — земельный участок. Общая стоимость составила 46 млн 488 тысяч 49 рублей.

Участники аукциона долны определиться к 31 мая. Шаг аукциона — 464 880, 49 рублей.

Напомним, ранее аукцион, который был проведён в декабре прошлого года, из-за отсутствия заявок признан недействительным.

Баня №4 на Октябрьской оснащена изношенным оборудованием и терпит убытки. Администрация города рассматривала два варианта действий: сдать в концессию или продать имущество. Решение продать МУП в мае 2017 года приняли депутаты горсовета Орла.

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