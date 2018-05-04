Ещё
Известный российский адвокат судится с дочерью за право жить с ней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известный российский адвокат судится с дочерью за право жить с ней 

Ридус 48 минут назад
Российский адвокат Александр Добровинский, известный участием в резонансных уголовных и гражданских делах крупных бизнесменов, VIP-персон из мира политики, шоу-бизнеса, спорта и искусства, через суд потребовал у дочери право жить в ее квартире. Сама дочь правозащитника этого не хочет.
По информации Mash, у Добровинского есть две семьи. В одной у него две дочери, в другой — одна. У последней есть большая квартира на Воробьевых горах.
Адвокат требует, чтобы Никулинский суд Москвы разрешил ему проживать рядом с дочкой и поселиться в одной из комнат ее квартиры.
Добровинский даже рассчитал процент жилплощади, который он займет, — не более 10 процентов, но при этом основную семью он бросать не собирается.
Суд пока не может принять какого-либо решения.
Добровинский в разное время представлял интересы Филиппа Киркорова, Бориса Березовского, Владимира Слуцкера и других известных персон.
В 2016 году Добровинский в качестве адвоката Киркорова был организатором скандальной истории о «вымогательстве» у российского поп-исполнителя 1 миллиона евро за его музыкальный плагиат со стороны лидера группы Space Дидье Маруани. Данную историю французский музыкант охарактеризовал как «подставу и глупую, преступную акцию».
Ридус: последние новости
Российские пограничники задержали украинское судно у берегов Крыма Украинский участник «Евровидения» забыл родной язык Почему ВМС США погубят собственные электронные мозги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переговоры Китая и США провалились97
Певица погибла во время отдыха32
Новое правительство: кто уйдет, кто останется71
Смерть звезды экрана, позор Украины и другие события дня34
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой10
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение