Известный российский адвокат судится с дочерью за право жить с ней

Российский адвокат Александр Добровинский , известный участием в резонансных уголовных и гражданских делах крупных бизнесменов, VIP-персон из мира политики, шоу-бизнеса, спорта и искусства, через суд потребовал у дочери право жить в ее квартире. Сама дочь правозащитника этого не хочет.

По информации Mash, у Добровинского есть две семьи. В одной у него две дочери, в другой — одна. У последней есть большая квартира на Воробьевых горах.

Адвокат требует, чтобы Никулинский суд Москвы разрешил ему проживать рядом с дочкой и поселиться в одной из комнат ее квартиры.

Добровинский даже рассчитал процент жилплощади, который он займет, — не более 10 процентов, но при этом основную семью он бросать не собирается.

Суд пока не может принять какого-либо решения.

В 2016 году Добровинский в качестве адвоката Киркорова был организатором скандальной истории о «вымогательстве» у российского поп-исполнителя 1 миллиона евро за его музыкальный плагиат со стороны лидера группы Space Дидье Маруани. Данную историю французский музыкант охарактеризовал как «подставу и глупую, преступную акцию».