Известный российский адвокат судится с дочерью за право жить с ней 

Российский адвокат Александр Добровинский, известный участием в резонансных уголовных и гражданских делах крупных бизнесменов, VIP-персон из мира политики, шоу-бизнеса, спорта и искусства, через суд потребовал у дочери право жить в ее квартире. Сама дочь правозащитника этого не хочет.
По информации Mash, у Добровинского есть две семьи. В одной у него две дочери, в другой — одна. У последней есть большая квартира на Воробьевых горах.
Адвокат требует, чтобы Никулинский суд Москвы разрешил ему проживать рядом с дочкой и поселиться в одной из комнат ее квартиры.
Добровинский даже рассчитал процент жилплощади, который он займет, — не более 10 процентов, но при этом основную семью он бросать не собирается.
Суд пока не может принять какого-либо решения.
Добровинский в разное время представлял интересы Филиппа Киркорова, Бориса Березовского, Владимира Слуцкера и других известных персон.
В 2016 году Добровинский в качестве адвоката Киркорова был организатором скандальной истории о «вымогательстве» у российского поп-исполнителя 1 миллиона евро за его музыкальный плагиат со стороны лидера группы Space Дидье Маруани. Данную историю французский музыкант охарактеризовал как «подставу и глупую, преступную акцию».