В Петербурге стоимость квартиры по ее адресу определить невозможно

По адресу Фурштатская, 10 расположены одни из самых дорогих квартир в центре Петербурга . Здесь хотела бы жить специалист по связям с общественностью Юлия Баркаган.

Уличные фонари в стиле барокко освещают пешеходную улицу. После ремонта, который был проведен здесь девять лет назад, на улице появился газон, было посажено 81 дерево и установлено 78 скамеек.

Вряд ли в центре Санкт-Петербурга найдешь более зеленую улицу. Именно зелень и вид на воду являются самым важным фактором для покупателей квартир. Это сразу же отражается на стоимости жилья.

Помимо вида из окна, Баркаган хотела бы, чтобы в квартире было много окон и высокие потолки. Она ищет однокомнатную квартиру в центре города за пять миллионов рублей.

Кроме доводов разума, многое решают ощущения.

«Надо почувствовать, что ты можешь и хочешь жить в этой квартире. Это решение сравнимо с женитьбой».

Новые санкции, которые США наложили на Россию , не отразились на рынке недвижимости. Пока дела идут хорошо.

По информации Центробанка России, в прошлом году было выдано рекордное количество кредитов на покупку жилья — чуть больше миллиона.

Рекорд еще не побит. По информации Агентства ипотечного жилищного кредитования «Дом. РФ», в первом квартале этого года кредитов на покупку жилья было выдано на 85% больше, чем за тот же период прошлого года.

В общей сложности взятые кредиты превысили 600 миллиардов рублей. В Санкт-Петербурге объем кредитов вырос на 82%.

Рынок жилья особенно поддерживают процентные ставки. По мнению россиян, они рекордно низкие, хотя в Финляндии их посчитали бы бешеными.

Благодаря поддержке государства годовой процент кредита для многодетных семей может составлять 6%. Из-за умеренной ставки все больше россиян могут взять кредит, хотя уровень зарплат не вырос.

В Финляндии настолько высокие проценты по кредиту в последний раз были зафиксированы только в 1990-е годы во время кризиса. Сейчас ставка по жилищному кредиту составляет около 1%.

На рынке недвижимости в Санкт-Петербурге не произошло резких изменений. Вячеслав Печаткин говорит, что квартиры экономкласса в новостройках подорожали за год на 5%, что свидетельствует о растущем спросе.

Большая часть покупателей заинтересована именно в таких дешевых квартирах. Однокомнатные квартиры в новых домах на окраинах города стоят примерно 47-67 тысяч евро (3,6-5,1 миллиона рублей). По мнению Печаткина, стоимость квартир в Санкт-Петербурге еще может подняться.

В Санкт-Петербурге наибольшим спросом пользуются квартиры, расположенные в Московском, Красногвардейском и Василеостровском районах. По словам Печаткина, продается все, что строится.

«По сравнению с другими странами, у нас все еще довольно мало дорогого жилья. Однокомнатные квартиры-студии продолжают строить и продавать, хотя они и неудобны. Людям надо где-то жить», — говорит Печаткин.

На самых дешевых окраинах Санкт-Петербурга — в районах Мурино, Парнас и Девяткино — стоимость самых дешевых квартир-студий начинается от полутора миллиона рублей.

С другой стороны, требования покупателей квартир выросли. Если раньше покупали те квартиры, на которые хватало денег, то теперь петербуржцы обращают особое внимание на местоположение, качество жилья и внутреннюю отделку.

Юлия Баркаган тоже взяла кредит для покупки своей первой квартиры. Вместо съемной квартиры в Московском районе она должна стать обладательницей собственной однокомнатной квартиры в историческом центре Санкт-Петербурга.

Однако именно в центре однокомнатных квартир мало, и они дорогие. Здесь много домов, построенных на рубеже XIX-XX веков, площадь просторных квартир в которых составляет 200-300 квадратных метров. Особенностью таких квартир может быть, например, проходная кухня в прихожей.

По словам Печаткина, стоимость однокомнатных квартир в центре города составляет около пяти миллионов рублей, что вполне укладывается в бюджет Юлии Баркаган.

Самые дорогие квартиры находятся в так называемом «Золотом треугольнике», который образуют Невский проспект, Дворцовая набережная и набережная реки Фонтанки. Здесь стоимость квадратного метра начинается от 150 тысяч рублей. Квартиры разлетаются мгновенно.

По словам Печаткина, среднюю стоимость квартиры назвать трудно, потому что в центре она зависит от многих факторов и может значительно различаться даже в одном доме. Причиной такого необычного ценообразования являются особенности исторической застройки города.

Если в других странах Европы застройка велась так, что люди, принадлежавшие к различным социальным слоям, жили в отдельных кварталах, то в Санкт-Петербурге в одном и том же доме жили и бедные, и богатые.

«Общественный транспорт не был развит, поэтому все стремились жить поближе к работе», — объясняет Печаткин.

Дома строили таким образом, что они состояли из фасадной части и, например, двух крыльев. В квартиры главного здания можно было войти через парадный вход с улицы, поэтому лестница была широкой и красивой. В квартиры боковых пристроек вели узкие и скромные лестницы. Раньше ими пользовались, например, слуги.

В фасадной части здания может быть четыре этажа с высокими потолками, а в таких же по высоте боковых пристройках — уже пять этажей с очень низкими потолками.

«Квартира может находиться во втором или третьем внутреннем дворе дома, которые предназначались для низших социальных слоев», — объясняет Печаткин.

В Санкт-Петербурге случается и такое. Адрес звучит многообещающе, но риелтор Ольга Мазуро ведет Ольгу Баркаган во внутренний двор на Фурштатской улице.

Здесь сохранилось старинное место для водопоя лошадей. В квартире дома, построенного в 1865 году, низкие потолки, а из кухонного окна ничего не видно.

Продавец просит за квартиру 71 тысячу евро (примерно 5,4 миллиона рублей), но сделка не состоялась. Баркаган ищет квартиру уже два месяца и была на шести показах, но надежды она не теряет.

«В Санкт-Петербурге нельзя терять надежды. Здесь можно жить именно так, как ты хочешь», — верит она.