В Москве СК проверит данные об исключении из очереди на жилье лишившегося матери мальчика

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Следователи проверяют информацию об исключении из очереди на жилье 6-летнего мальчика, у которого умерла мать. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По указанию руководства ГСУ СК пр Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о нарушении жилищных прав малолетнего мальчика, у которого умерла мама", — сообщила Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что 69-летняя пенсионерка из поселка Минзаг в Новой Москве более года пытается добиться, чтобы ее 6-летнего внука вернули в очередь на получение жилья. По данным СМИ, ребенок был автоматически исключен из очереди на получение квартиры после того, как его мать, подававшая заявление на улучшение жилищных условий, умерла от рака. Сейчас пенсионерка и ее внук вместе с другими родственниками живут в съемной квартире. Женщина также рассказала СМИ, что боится не успеть позаботиться о ребенке, который в случае ее смерти может попасть в детский дом.

"В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации", по результатам проверки — принято процессуальное решение, сообщила Иванова.