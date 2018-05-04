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Полтавченко подарил ветеранам квартиры на 9 мая
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Полтавченко подарил ветеранам квартиры на 9 мая 

АиФ Санкт-Петербург 54 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подарил ветеранам ВОВ новые квартиры ко Дню Победы. Торжественная церемония вручения документов на жилье состоялась 4 мая в Смольном.
Новые квартиры получили 13 человек, которые встали в очередь на улучшение жилищных условий несколько месяцев назад.
Полтавченко отметил, что предоставление жилплощади ветеранам стало в Петербурге уже доброй традицией. По его словам, с момента принятия указа президента РФ ««Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны» в новые квартиры въехали более 12 тысяч человек.
Из 168 ветеранов, вставших на жилищных учет в прошлом году, переехали уже 111 человек, еще 36 получили субсидии.
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