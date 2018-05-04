Полтавченко подарил ветеранам квартиры на 9 мая

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подарил ветеранам ВОВ новые квартиры ко Дню Победы. Торжественная церемония вручения документов на жилье состоялась 4 мая в Смольном.

Новые квартиры получили 13 человек, которые встали в очередь на улучшение жилищных условий несколько месяцев назад.

Полтавченко отметил, что предоставление жилплощади ветеранам стало в Петербурге уже доброй традицией. По его словам, с момента принятия указа президента РФ ««Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны» в новые квартиры въехали более 12 тысяч человек.

Из 168 ветеранов, вставших на жилищных учет в прошлом году, переехали уже 111 человек, еще 36 получили субсидии.