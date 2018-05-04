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Влад Соколовский и Рита Дакота выплатили ипотеку досрочно
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Влад Соколовский и Рита Дакота выплатили ипотеку досрочно 

WomanHit.ru 27 минут назад
Фото: WomanHit.ru
В одном из последних влогов на своем YouTube-канале выпускники проекта «Фабрика звезд» Рита Дакота и Влад Соколовский признались своим зрителям, что недавно стали счастливыми обладателями пятикомнатных апартаментов в центре Москвы.
О собственном жилье они стали думать еще до того, как в октябре прошлого года у них появилась дочь по имени Мия. Тогда они решили оформить кредит. Ради того, чтобы быстрее погасить долг, паре пришлось сократить некоторые расходы и даже временно переехать к родителям, а также отказаться от услуг нянечек. В результате платеж по ипотеке супругам удалось погасить всего за два года.
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