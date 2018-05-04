Влад Соколовский и Рита Дакота выплатили ипотеку досрочно

О собственном жилье они стали думать еще до того, как в октябре прошлого года у них появилась дочь по имени Мия. Тогда они решили оформить кредит. Ради того, чтобы быстрее погасить долг, паре пришлось сократить некоторые расходы и даже временно переехать к родителям, а также отказаться от услуг нянечек. В результате платеж по ипотеке супругам удалось погасить всего за два года.