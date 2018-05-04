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Глава районного центра занятости заработала больше губернатора Кировской области
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Глава районного центра занятости заработала больше губернатора Кировской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Служба занятости населения Кировской области опубликовала информацию о доходах и имуществе директоров ЦЗН. Доходы большинства из них не превышают полумиллиона рублей, но есть три центра, руководители которых заработали значительно больше остальных.
Лидером стала глава ЦЗН Кумёнского района Любовь Шехирева, которая за 2017 год заработала 2,3 млн рублей. К слову, глава Кировской области Игорь Васильев в прошлом получал меньшую заплату — за год получилось только 2,1 млн рублей. Шехирева владеет квартирой (51,5 кв.м), жилым домом (42,6 кв.м) и двумя земельными участками общей площадью почти 2,5 тыс. метров.
Неплохо в прошлом году зарабатывала и руководитель центра занятости Советского района Татьяна Мамаева — почти 1,5 миллиона рублей. Мамаева владеет (56 кв.м), а ее супруг, пополнивший семейную копилку на 284 тыс. рублей, квартирой (34,9 кв.м), гаражом, автомобилем «Рено Логан» и земельным участком (3 кв. м).
Тройку замыкает глава центра занятости населения Уржумского района Валентина Сбоева с доходом в 921 тыс. рублей. Ей принадлежит квартира (13,9 кв.м), доля в жилом доме (95,9 кв.м), половина земельного участка (2,2 тыс. кв. метров).
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