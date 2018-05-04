Очередные итоги работы телефона доверия по антитеррору и безопасности подвели в префектуре СВАО

За последние две недели было проверено порядка трех десятков сообщений от бдительных граждан.

— Жители жаловались на проживание посторонних в одной из квартир дома 24 на улице Яблочкова. В результате проверки, проведенной полицией, факт не подтвердился. Также законно, по договору аренды, сдается жилье на Санникова, 7, — пояснили в префектуре.

Напоминаем, что по круглосуточному тел. (495) 680-2944, можно сообщать обо всём, что может представлять угрозу безопасности в жилом секторе: открытые двери подвалов и чердаков, незаконное проживание посторонних лиц, подозрительная деятельность в квартирах и в гаражах. (иб)