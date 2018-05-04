Ещё
Очередные итоги работы телефона доверия по антитеррору и безопасности подвели в префектуре СВАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очередные итоги работы телефона доверия по антитеррору и безопасности подвели в префектуре СВАО 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
За последние две недели было проверено порядка трех десятков сообщений от бдительных граждан.
— Жители жаловались на проживание посторонних в одной из квартир дома 24 на улице Яблочкова. В результате проверки, проведенной полицией, факт не подтвердился. Также законно, по договору аренды, сдается жилье на Санникова, 7, — пояснили в префектуре.
Напоминаем, что по круглосуточному тел. (495) 680-2944, можно сообщать обо всём, что может представлять угрозу безопасности в жилом секторе: открытые двери подвалов и чердаков, незаконное проживание посторонних лиц, подозрительная деятельность в квартирах и в гаражах. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Расписание ряда электричек изменится на Ярославском направлении 10 февраля Сергей Собянин: Третьяковская галерея получит новый корпус Участники проекта «Московское долголетие» осваивают компьютерную грамотность в Лосинке
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу198
Певица погибла во время отдыха13
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов190
Украина направила России ноту83
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ89
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение