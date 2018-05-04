Югорская верхушка отчиталась о доходах. Комарова зарабатывает меньше всех

В общую сумму годового заработка губернатора входит пенсия и единовременная выплата для граждан, ее получающих — это 370 тыс. рублей. Изменений в перечне собственности Комаровой нет: губернатор по-прежнему владеет квартирой в РФ площадью 186,2 кв. м и парковочным местом (12,7 кв. м). Кроме того, в пользовании главы региона находится губернаторская резиденция в Ханты-Мансийске (459,3 кв. м). Автомобиля у губернатора по-прежнему нет.

Сегодня же были опубликованы сведения о доходах членом югорского правительства. Все они заработали больше своей начальницы. К примеру, первый вице-губернатор Геннадий Бухтин декларировал за 2017 год 7,29 млн рублей дохода, его супруга — 1,58 млн рублей. В собственности чиновника находятся две квартиры (154,1 и 73,9 кв. м), два парковочных места. Автомобиля у первого вице-губернатора нет, зато на супругу записаны сразу два: Honda CR-V и BMV X4. В пользовании — служебная квартира площадью 81,2.

Коллега Бухтина, первый вице-губернатор Алексей Шипилов декларировал похожую сумму — 7,64 млн рублей. В собственности югорского идеолога находится земельный участок площадью в 7 «соток» и жилой дом (41 кв. м), а также квартира (60 кв. м), разделенная на двоих с супругой. Она, к слову, заработала за 2017 год 5 рублей 25 копеек. Автомобилей никто из четы не имеет. В пользовании — служебная квартира 146,5 кв. м.

Куратор югорского промышленного сектора Алексей Забозлаев декларировал 7,2 млн рублей дохода. Часть суммы — 1,35 млн рублей — составляет выручка от продажи снегохода и доли квартиры. Супруга г-на Забозлаева заработала за прошлый год 3,43 млн рублей (1,7 млн — продажа доли квартиры). Ездит заместитель Натальи Комаровой на Audi Q5, у супруги авто нет. В собственности также имеются две квартиры площадью 34,6 кв. м и 99,8 кв. м (вторая разделена на двоих с женой).

Заместитель губернатора Всеволод Кольцов в 2017 году заработал 5,67 млн рублей, его супруга — 1,03 млн рублей. В собственности куратора социального блока правительства имеется квартира (68 «квадратов») и парковочное место, ездит Кольцов на Toyota RAV-4, у супруги — Ford Focus. Отметим, доход в 4,9 тыс. рублей также декларировал несовершеннолетний ребенок замгубернатора.

Дмитрий Шаповал , ответственный за строительный сектор Югры , заработал за 2017 год 5,3 млн рублей (супруга — 345 тыс. рублей). Автомобиля ни у кого из семейной четы нет, кроме того, у Шаповала нет и собственной квартиры. Зато в пользовании замгубернатора находится сразу две квартиры (74 и 47,5 кв. м) и жилой дом (221,3 кв. м). Вполне вероятно, что это ошибка при подаче декларации. Интересно, что из декларации можно узнать, что несовершеннолетний ребенок югорского чиновника обучается в Великобритании : в документе прописана комната в общежитии, которая находится у него в пользовании на время обучения.

Главный финансист региона, замгубернатора Вера Дюдина в 2017 году заработала 6,24 млн рублей. В собственности директора департамента финансов имеются две квартиры (127,1 и 66,6 кв. м), дачный участок (8 «соток»), парковочное место, а также дачный дом (70 кв. м). Ездит Дюдина на Hyundai IX35, в пользовании также есть служебная квартира (53,9 кв. м).

Руководитель представительства ХМАО в Москве Фануза Арсланова выступает лидером списка по доходам: в 2017 году она заработала 9,33 млн рублей (как и в 2016 году). Супруг г-жи Арслановой декларировал 826 тыс. рублей дохода. В собственности главы представительства есть земельный участок на 10 «соток», жилой дом (194 кв. м), квартира (169,4 кв. м), а также два хозяйственных строения. Автомобиля у чиновницы нет. Супруг Арслановой также имеет внушительный список собственности: два участка (23 и 19 «соток»), жилой дом (640 кв. м), обычный гараж и гараж-бокс, а также еще одно хозстроение. В гаражах, по всей видимости, стоят декларированные Saab-9000 и Volkswagen Touareg, а также квадроцикл ATV-500H.

Глава департамента экономического развития округа Павел Сидоров за прошлый год заработал 4,98 млн рублей. Супруга куратора экономического блока Ольга, до 2015 года руководившая окружном фондом поддержки предпринимательства, выступает лидером среди жен/мужей вице-губернаторов: в 2017 году она заработала 6,4 млн рублей. В сумму входит доход от реализации некоего имущества, однако конкретная сумма не указана. В собственности у Сидорова треть квартиры площадью 120 кв. м, ездит замгубернатора по-прежнему на Audi A6.

Директор проектного департамента региона Юрий Южаков за прошлый год заработал 6,13 млн рублей. В собственности замгубернатора есть квартира площадью 75,2 кв. м. Отметим, Южаков единственный среди заместителей Комаровой, кто отдает предпочтение «бессмертной классике»: ездит он на Toyota Land Cruiser Prado. Кроме того, в гараже чиновника можно найти Toyota RAV-4.

Последний из замов Натальи Комаровой — Галина Максимова — заработала за прошлый год 7,2 млн рублей. Список собственности невелик: земельный участок под гараж и, собственно, гараж. Ездит замгубернатора на Mitsubishi Outlander.