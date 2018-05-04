Поспешить стоит не только девелоперам, но и покупателям жилья

Эксперт рынка недвижимости — о том, почему покупателям следует обратить внимание на бум разрешений на строительство.

В этом году в Москве выдано больше разрешений на строительство, чем в тот же период прошлого года — 1068 разрешений против 867 прошлогодних. При этом фактически построено будет меньше квадратных метров — на 21%. Управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая рассказала «Собеседнику», почему так происходит и грозит ли чем дольщикам и покупателям квартир:

— Рост числа выданных разрешений на строительство связан со спешкой девелоперов, которые стремятся запустить как можно больше проектов до вступления в силу новых норм 214-ФЗ. Данные нововведения направлены на ужесточение требований к девелоперам и касаются финансовой состоятельности участников рынка. Кроме того, они устанавливают совершенно новую модель взаимоотношений застройщика, подрядчиков и банков. Для каждого проекта понадобится отдельное разрешение на строительство. Финансирование будет идти через единый счет, которым будут пользоваться все участники проекта. Для застройщиков устанавливаются ограничения на проектные расходы по определенным позициям (административно-управленческие затраты, реклама и тому подобное). В итоге почти все участники рынка ожидают увеличения себестоимости реализации проектов, а также ухода из отрасли части «игроков», неспособных перестроить свой бизнес под новые требования. Соответственно, данные нормы будут распространяться на всех застройщиков, которые начнут строительство после 1 июля, поэтому в I полугодии и наблюдается резкий рост числа выданных разрешений на строительство.

Для покупателей в краткосрочной перспективе ничего не изменится. Пожалуй, только застройщики, с которыми предстоит заключить договор долевого участия в проекте, стартовавшем после 1 июля, теперь получат наименование «специализированный застройщик». В остальном для покупателей процедурные моменты взаимоотношений с девелоперами останутся прежними. Однако в долгосрочной перспективе новые правила работы на рынке приведут к росту издержек застройщиков, что может спровоцировать рост цен на квартиры в новостройках. Поэтому я бы рекомендовала поспешить не только девелоперам, но и покупателям, потому что уже осенью новостройки могут подорожать.