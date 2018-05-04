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Жители Алапаевска прячутся от потопа в квартирах под зонтами
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Жители Алапаевска прячутся от потопа в квартирах под зонтами 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Жители многоквартирного дома в Алапаевске вынуждены спасаться от потопа в квартирах с помощью зонтов. По словам местного жителя Сергея Романова, люди ежемесячно вносят плату за капитальный ремонт здания, однако управляющая компания второй год подряд не может залатать дырявую крышу.
"Не первый год жители дома 1 А, по улице Московская, г. Алапаевска спасаются от потопа с крыши с помощью зонтиков! Жильцы квартир ежемесячно платят 850 рублей за капитальный ремонт, а крыша уже который год бежит. В квартирах, где затопило водой, живут малолетние дети, куда им спрятаться от потопа в своей собственной квартире!?", — написал Романов в группе «Alapaevsk News» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
По его словам, многострадальный дом обслуживает МУП «Городская управляющая компания». Получить оперативный комментарий у руководства предприятия «Уралинформбюро» не удалось.
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