Как сегодня получить «бесплатную» советскую квартиру

Представьте, дело происходит при раннем Брежневе. У нас есть две роскошных квартиры, каждая площадью по 40 метров. Одну двушку государство щедро выделило какому-нибудь молодому военному, он там живёт вдвоём с женой. Во второй квартире обитает обычная советская семья. Мы знаем, что в 1970 на одного счастливого гражданина СССР приходилось в среднем 10 квадратных метров жилплощади. Это общая площадь, включая кухню, туалеты и коридор. Теперь включаем лучшее в мире советское образование и начинаем считать. Две квартиры — 80 метров. На 80 метрах должны жить 8 человек. Следовательно, если в одной квартире живёт 2 человека, во второй живут… 6 человек.

Как 6 человек размещались в сорокаметровой двушке, вообразите сами.

Это могли быть, допустим, три поколения семьи. Бабушка с дедушкой, их дочь, её муж и двое детей. Тогда в одной комнате жили бабушка с дедушкой, во второй — их дочь с зятем. Внуки ютились в коридоре или на кухне.

Замечу, кстати, что это был ещё далеко не худший вариант — в те времена в одной квартире нередко приходилось жить разведённым супругам, иногда годами, иногда даже с новыми семьями. Вот это было неловко.

Из этих подсчётов вытекает нехитрая мораль. Когда кто-то рассказывает вам, как его родственники получали в советские времена бесплатные квартиры, следует понимать две вещи.

1. Так как чудес не бывает, в СССР не «выдавали бесплатные квартиры», а «делили на всех общий квартирный фонд».

2. Если кому-то доставался жирный кусок, — отдельная квартира на семью из двух человек, например, — значит для равновесия какая-то большая семья должна была десятилетиями тесниться всей толпой на очень маленькой площади.

Добавлю ещё одно соображение. С 1951 по 1991 жильё строилось со скоростью в 0,2 квадратных метра на человека в год. С учётом смертности появлялись к распределению примерно 0,35 квадратных метра в год на человека.

Таким образом, для переезда с 6 метров в 20 метров нужно было подождать около 40 лет. На каждого человека, который получал нормальное жильё ранее, чем через 40 лет ожидания, приходился тот, кто всю жизнь стоял в очередях и встречал развал СССР в бараке или коммуналке.

Для справки. Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году.

Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем даже сейчас, когда квартирный вопрос по-прежнему весьма чувствителен. Хотите возразить?

Предлагаю очень простую игру, в которую с успехом играло высшее партийное руководство.

Вот вам 10 человек, и вот вам квартиры общей площадью в 100 квадратных метров. Выдайте этим товарищам квартиры, по отдельной просторной квартире на каждую советскую семью. Боюсь, что сделать это будет не проще, чем сложить слово «Вечность» из кубиков «А», «П», «Ж» и «О». Теперь, как и обещал, рассказываю, как получить «бесплатные» советские квартиры сейчас, в наше время.

Как я упоминал выше, СССР строил жильё со скоростью примерно в 0,2 квадратных метра на человека в год. Если в 1951 году на одного человека приходилось примерно 7 метров, то в 1991 году было уже 16 метров. Сейчас, в 2018 году, квадратный метр жилья стоит в среднем по стране 40 тысяч рублей. Чтобы прирастать квартирами с советской скоростью, нужно покупать ежегодно по 0,2 квадрата. Это обойдётся примерно в 750 рублей ежемесячно (для иностранцев: 12 долларов). Вот вам, коллеги, и рецепт советского квартирного счастья. Объединяемся с единомышленниками, скидываемся по 750 рублей в месяц и вуаля — после некоторого периода ожидания мы получаем «бесплатную» квартиру, совсем как советские времена. Если ностальгирующих наберётся, например, 1000 человек, в первый же год получится распределить 5 однушек.

В этот момент вдумчивый читатель, вероятно, запротестует. Такими темпами для получения однушки в 40 метров потребуется 200 лет — столько весь СССР не просуществовал.

Тем не менее нам достоверно известно, что некоторые получали в СССР квартиры буквально через 5-10 лет стояния в очереди.

Объясняю парадокс.

Во-первых, никаких 40 метров на человека в СССР и не было, этот европейский показатель нам только снился. В последние месяцы Горбачёва удалось приблизиться к весьма скромным 16 метров. Если считать, что медианный показатель был на 25% ниже среднего, получится, что у половины советских граждан в 1991 году было 12 квадратов на человека или меньше.

Во-вторых, советская власть весьма успешно применяла метод «целуем друг дружку, а деньги в кружку».

Для участия в азартной игре «получи бесплатную квартиру» нужно было поставить на кон существующую жилплощадь.

Переезжала семья, допустим, из комнаты в однушку, а её комнату тут же кому-нибудь отдавали. Не получалось, допустим, у бабушки схитрить с документами, чтобы переписать квартиру на внучку, а её квартиру тут же забирало себе государство. В-третьих, бесплатные квартиры получали не все — как не все выигрывали в «Спортлото» автомобиль. Вместе с тем счастливчиков было вполне достаточно, чтобы и у невезучих игроков было ощущение, будто когда-нибудь очередь дойдёт и до них.

Современные любители бесплатных квартир, разумеется, смогут без труда воссоздать советские условия и сейчас. Участникам раздачи нужно будет дополнительно к сдаче 750 рублей в месяц переписать свою жилплощадь на организаторов квартиротрона. Это несколько ускорит процесс. Тем же, кому не очень хочется отдавать свою квартиру коммунистам , я предлагаю маленькую хитрость, почти как в «Науке и жизни».

Откладывайте на покупку квартиру сами, но не по 750 рублей, а по 7500. С одной стороны, для этого придётся уже напрячься, особенно если вы получаете зарплату ниже среднего.

С другой стороны, вы будете увеличивать тем самым свою жилплощадь в 10 (!) раз быстрее, чем мог надеяться средний советский гражданин.