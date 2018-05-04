Золотой квадратный метр. Топ-10 кубанских застройщиков-претендентов на льготную землю

Эксперты практически единогласно сходятся во мнении, что в прошедших на Кубани арестах основными действующими лицами были не чиновники, а застройщики. Вполне возможно, что таким образом прошла дано назревшая чистка элит и бизнес-пространства края. Это неизбежно отразится на рынке строительства, в котором более 30% возведения недвижимости контролируют ограниченное количество фирм.

Одновременно с арестами законодательным собранием Кубани во втором чтении был принят закон, согласно которому застройщикам, взявшим на себя обязательства по работе с проблемными жилищными комплексами, без аукциона будут выделять участки под дальнейшее строительство.

Используя «Единый реестр застройщиков», можно выделить десять компаний, которые, по имеющейся у «ФедералПресс» информации, могут претендовать на льготное получение земли по этому закону.

На десятом месте в крае и на 85-м в России расположилась компания «Нефтестройиндустрия-ЮГ». Уставной капитал компании 965 263 808 рублей. В 2017 году было сдано 139 183 кв. метров жилья.

На девятом месте на Кубани и на 77-м в России значится ГК «ГИК». Суммарный уставной капитал всех компаний, входящих в группу, составляет 45 тыс. рублей. В 2017 году застройщиком было сдано 8 249 кв. метров жилья, но при этом сроки строительства на улице Старокубанской были продлены на девять месяцев. Говоря о принятом законе, можно отметить, что «ГИК» уже имеет опыт по завершению строительства проблемных домов. В августе 2017 года администрация города сообщила о том, что компания продолжит строительство ЖК «7 вершин», замороженном после банкротства генерального подрядчика «Стройстиль».

СК «Семья» сейчас занимает восьмое место в Краснодарском крае и 72-е в России. В 2017 году компанией было сдано 32 878 кв. метров жилья. Уставной капитал составляет 225 млн рублей. В ноябре 2017 застройщик передал администрации два участка на улице Красных Партизан для строительства школы, которую планировалось возвести в 2019 году. В конце 2017 года, при начальной стоимости 62,3 млн рублей, «Семья» за 209,3 млн приобрела участок для строительства. Земля расположена в Карасунском округе Краснодара между улицами Радистов, Сормовской, Звездной и проулком 1-м Заречным.

ГК «СпецСтройКубань» занимает седьмое место в крае и 63-е в России. В 2017 году компания сдала 34 550 квадратных метров, при этом сроки отставания сдачи объектов на улицах 40 лет Победы и Московская составили месяц и 1,5 месяца соответственно. В ГК «ССК» входят четыре компании, суммарный уставной капитал которых составляет 833 млн 457 тыс. рублей. Застройщик уже имеет опыт работы с проблемными жилищными комплексами. В марте стало известно, что «ССК» продолжит строительство ЖК «Территория Счастья», дольщики которого объявляли в начале 2018 года бессрочную голодовку.

Шестое место в крае и 47-е в России занимает ГК «АльфаСтройКомплекс». По итогам 2017 года компания сдала в эксплуатацию 52 429 кв. метров жилья, но срок окончания строительства на улице Уральской был нарушен более чем на восемь месяцев. В группу входит три компании, суммарный уставной капитал которых составляет 400 млн 022 тыс. рублей. В феврале стало известно, что Верховный суд России обязал «АСК» выплатить одной из дольщиц компенсацию за аренду квартиры, которую она была вынуждена снимать во время срыва сроков сдачи дома — на полгода.

На пятой строчке в Краснодарском крае и 46-м в России расположился «ЮгСтройИмпериал», который ввел в эксплуатацию в 2017 году 42 301 кв. метр жилья. В группу входят три фирмы, суммарный уставной капитал которых составляет 1 040 893 290 рублей. В конце 2017 года Краснодар активно обсуждал рекламу ЖК «Тургенев», на которой было написано, что «миром управляют люди из этого жилищного комплекса». Реклама была снята, а агентство РОССТ из Москвы собиралось инициировать судебное разбирательство с «ЮСИ», так как макет был разработан для таргетирования в журнале «Форбс» , но специалисты застройщика разместили его в охватной рекламной компании.

Одновременно на четвертом месте в России и Краснодарском крае расположился «ЮгСтройИнвест». В 2017 году компания ввела в эксплуатацию 346 221 кв. метр жилья, но в 2016–2017 годах были сдвинуты сроки строительства трех объектов. На одном из них отставание составило восемь месяцев. В группу входит 23 компании, суммарный уставной капитал которых составляет 276 тыс. 666 рублей. Летом 2017 года стало известно, что «ЮгСтройИнвест-Дон» погасил долг за использование участка стоимостью 27 млн рублей после иска департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на— Дону. В сентябре 2017 года была опубликована статистика, согласно которой за 20 месяцев в адрес государственного и строительного надзора поступило 63 жалобы от собственников квартир в микрорайоне «Перспективный» в Ставрополе , застройщиком которого являлась компания «ЮгСтройИнвест».

Тройку лидеров Кубани, занимая 29-е место в России, открывает AVA Group. В 2017 году введено в эксплуатацию 26 524 кв. метра жилья. Пять объектов были сданы с нарушением сроков, по одному из домов корректировка составила почти семь месяцев. В группу входит шесть компаний, суммарный уставной капитал составляет 1 000 079 486 рублей. Компания уже имела опыт в работе с проблемными жилищными комплексами. В феврале этого года стало известно, что AVA Group собирается инвестировать в ЖК «Белые Паруса» и «Олимпийский» в Сочи . Стоимость инвестиций в последний составляет примерно 3,5 млрд рублей. Однако в марте 2018 года компания объявила о смене основного направления деятельности со строительного на инвестиционное. Рассматривается производство строительных материалов и сельхозпереработка. Объекты AVA Group будут заканчивать другие застройщики, итоговый список которых пока не известен.

Второй на Кубани и 24-й в России стала компания «ВКБ-Новостройки». В 2017 году застройщик сдал 252 764 кв. метров жилья. На 14 объектах, расположенных не только в Краснодарском крае, но и Анапе , были сдвинуты сроки введения в эксплуатацию домов, на одном из объектов — на пять месяцев. В группу входят десять компаний с суммарным капиталом 799 млн 512 тыс. 150 рублей. В Ростове-на-Дону компанией были сорваны сроки сдачи комплекса «Суворовский». При этом представитель застройщика опроверг информацию о сокрытии средств дольщиков, сославшись на техническую ошибку при раскрытии данных на портале.

Первое место на Кубани и 21-е в России занимает ГК «Европея». По итогам 2017 года было введено в эксплуатацию 3 634 кв. метра жилья. На двух объектах были допущены срывы сроков сдачи домов на 22 месяца. В группу входят шесть компаний, обладающих суммарным уставным капиталом в размере 167 тыс. рублей. Доля ГК «Европея» на рынке строительства Краснодарского края составляет 5,96%.