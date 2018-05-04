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Более восьми тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Щербинке
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Более восьми тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Щербинке 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Более восьми тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Щербинке, в микрорайоне Остафьево. Об этом 4 мая сообщили в администрации городского округа.
— Сейчас ведутся работы по текущему ремонту асфальтового покрытия в микрорайоне Остафьево. Всего в городском округе 16 800 квадратных метров дорожного полотна. В настоящий момент отремонтировано порядка восьми тысяч квадратных метров, — сообщил заместитель главы администрации городского округа Александр Шутиков.
Работы планируют сдать к 1 июня. Крайний срок — 10 июня текущего года.
Всего в Щербинке отремонтируют 20 дорог. Из них четыре находятся в микрорайоне Остафьево.
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