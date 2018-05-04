Более восьми тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Щербинке

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Более восьми тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Щербинке, в микрорайоне Остафьево. Об этом 4 мая сообщили в администрации городского округа.

— Сейчас ведутся работы по текущему ремонту асфальтового покрытия в микрорайоне Остафьево. Всего в городском округе 16 800 квадратных метров дорожного полотна. В настоящий момент отремонтировано порядка восьми тысяч квадратных метров, — сообщил заместитель главы администрации городского округа Александр Шутиков

Работы планируют сдать к 1 июня. Крайний срок — 10 июня текущего года.

Всего в Щербинке отремонтируют 20 дорог. Из них четыре находятся в микрорайоне Остафьево.