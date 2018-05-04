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В центре Москвы за 6 лет реорганизовали пятую часть промзон
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В центре Москвы за 6 лет реорганизовали пятую часть промзон 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
С 2011 по 2017 годы в бывших промзонах построено 46 объектов недвижимости площадью более 1,7 миллиона квадратных метров.
За последние три года столичные власти признали целесообразным скорректировать границы 14 промзон, добавил Левкин. Он подчеркнул, что освоение бывших промзон — один из приоритетов градостриотельной политики Москвы.
"За последние три года городские власти рассмотрели вопросы реорганизации 38 промышленных и коммунальных территорий и признали целесообразность корректировки границ 14. В это число входят участки, частично или полностью расположенные в ЦАО", — сказал чиновник.
Он также отметил, что не все промышленные территории будут застраиваться жильем и инфраструктурными объектами — планируется также модернизация существующих предприятий.
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