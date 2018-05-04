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Глава УГМК Андрей Козицын построит новый комплекс с элитным жильем возле Белого дома
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Глава УГМК Андрей Козицын построит новый комплекс с элитным жильем возле Белого дома 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Новый элитный жилой комплекс появится в Екатеринбурге на месте недостроенного делового центра по адресу Октябрьская, 5 возле правительства Свердловской области. Об этом Е1.RU сообщили сразу несколько источников. По словам одного из них, бумаги, касающиеся возможного изменения разрешённого использования земли в этом месте, уже поступили в мэрию Екатеринбурга.
На данный момент большая часть недостроенного здания принадлежит компании «Навигатор», учредителем которой является глава УГМК Андрей Козицын. Компания выкупила часть этого здания с торгов при банкротстве предприятия-собственника — ГУП СО «Уралвнешторг». За две части здания «Навигатор» заплатил почти 200 миллионов рублей. Ещё часть здания — за 45 миллионов — купил депутат Гордумы Олег Хабибуллин, известный в последний год противостоянием с УГМК по вопросу сноса телебашни. Однако в этот раз собственники объекта единодушны и от комментариев отказываются.
Рядом с Заксобранием и Белым домом уже есть новое элитное жильё — высотный комплекс с обычными, хотя и элитными квартирами от «Атомстройкомплекса» на Февральской Революции, и башня «Исеть» от УГМК, в которой расположены апартаменты. Вероятнее всего, на месте недостроя тоже будут апартаменты, отмечает иcточник Е1.RU  — Действительно, УГМК в правах [на этот объект] и хотели бы завершить строительство данного комплекса. Сейчас мы рассматриваем различные архитектурные идеи по возможности размещения объектов в этом месте, — подтвердил вице-мэр Екатеринбурга по капитальному строительству и землепользованию Алексей Белышев. — Любой точечный объект влияет на окружающую среду, и всё будет зависеть от силуэта здания. Здесь возможно и высотное здание, зона Ц1, к которой относится участок, не ограничивает этажность, однако вряд ли оно будет выше, чем соседний жилой комплекс на Февральской Революции — из-за ограничений по территории участка. Я предполагаю, что это будет многофункциональный комплекс, включающий коммерческие и жилые здания — в виде апартаментов, — либо это будет гостиница.
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