В 125 гостиницах Краснодарского края выявили завышения цен на период ЧМ-2018

КРАСНОДАР , 4 мая. / ТАСС /. Цены, превышающие установленный для гостиниц тариф на период чемпионата мира по футболу, выявили в 125 гостиницах Краснодарского края , ведется работа с собственниками. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

"Эта работа [контроль и мониторинг цен на проживание] ведется в рамках постановления правительства РФ с начала года, и мы уже видим результат. Повторные проверки показывают, что владельцы гостиниц начинают приводить цены в соответствие. Из 125 средств размещения с завышенными тарифами, в 42 замечания уже устранены. С владельцами еще около пятидесяти гостиниц ведется соответствующая работа", — сказал губернатор.

Он отметил, что если завышение стоимости проживания фиксируется повторно, то данные об этом направляются в Роспотребназор.

Швеции ( Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи . Также в Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши Бразилии (Сочи), Дании Анапа ), Исландии Геленджик ).