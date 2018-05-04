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В 125 гостиницах Краснодарского края выявили завышения цен на период ЧМ-2018
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В 125 гостиницах Краснодарского края выявили завышения цен на период ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Цены, превышающие установленный для гостиниц тариф на период чемпионата мира по футболу, выявили в 125 гостиницах Краснодарского края, ведется работа с собственниками. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.
"Эта работа [контроль и мониторинг цен на проживание] ведется в рамках постановления правительства РФ с начала года, и мы уже видим результат. Повторные проверки показывают, что владельцы гостиниц начинают приводить цены в соответствие. Из 125 средств размещения с завышенными тарифами, в 42 замечания уже устранены. С владельцами еще около пятидесяти гостиниц ведется соответствующая работа", — сказал губернатор.
Он отметил, что если завышение стоимости проживания фиксируется повторно, то данные об этом направляются в Роспотребназор.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. Также в Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).
Ростуризм с 23 января публикует черные списки российских отелей, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата, в него попали и гостиницы в кубанских городах. Собственный мониторинг ведут и местные власти. Ранее сообщалось, что часть гостиниц с завышенными ценами — отели, работающие по системе по системе «все включено», которые включают в тариф не только стоимость проживания. Чтобы уложиться в заданные постановлением правительства РФ ценовые рамки, они вносят изменения в свои программы на период чемпионата.
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