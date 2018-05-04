Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево

Абхазия в 2018 году вошла в тройку самых дешевых направлений для отдыха — две недели на местном побережье обойдутся паре путешественников примерно в 84 тысячи рублей. А квартиру площадью более 100 квадратных метров, где покупатель волен поселиться навсегда, в республике можно приобрести всего за 400 тысяч. Но есть нюансы. И дело вовсе не в «кикиморе», которую силился бросить, чтобы улететь в Гагру, киноперсонаж Якин.

В ценовой пропасти

На портале с громким названием «Страна души» (Абхазия по-абхазски — Апсны — «страна души»), где размещено множество объявлений о продаже абхазской недвижимости, ценник на квартиры в популярных курортных местах (Гагра, Сухум, Пицунда и прочие) варьируется в пределах 1,5-3 миллионов рублей. Ценовой рекордсмен — пятикомнатный объект за 8,5 миллиона рублей в центре Сухума. В категории частных домов максимум выше — 26 миллионов рублей за трехэтажный коттедж в Гагре. Есть куда менее дорогие предложения — дома по цене до миллиона рублей. Почти все они явно заброшены и требуют не просто ремонта, а восстановления.

В более понятной российскому пользователю базе Avito от абхазской недвижимости открестились, заявив, что на портале «представлены только регионы России ». По факту в соответствующем разделе содержится несколько сотен объявлений об аренде или продаже объектов на территории республики. Самое дешевое предложение (продажа) — участок в 15 соток в селе Псоу (Сальме) за 300 тысяч рублей. Минимальная стоимость дома — 350 тысяч — столько придется выложить за объект в городе Ткварчели (до моря 20 километров). В том же городе за 400 тысяч можно купить 125-метровую пятикомнатную квартиру. На побережье недвижимость дороже — за «двушку» в Пицунде (50 квадратных метров; первый этаж девятиэтажного дома) просят 2,9 миллиона рублей.

В базе Prian.ru только одно абхазское предложение, и весьма нескромное — почти за миллион евро в Гагре продается трехэтажный доходный дом площадью 900 квадратных метров. В здании 28 гостевых комнат. Автор объявления называет объект «работающим гостиничным бизнесом со стабильной доходностью от размещения отдыхающих, кафе, столовой и экскурсионных услуг».

Другая популярная онлайн-база зарубежной недвижимости — Tranio.ru — лотов в Абхазии вообще не находит, предлагая взамен дома и квартиры в Грузии

Searealty.ru предлагает более сотни квартир в Абхазии по цене от 900 тысяч рублей. Согласно статистике портала, в среднем абхазская квартира стоит 2,2 миллиона рублей, дом — почти 4 миллиона. В соседнем Сочи , впрочем, цены куда выше: 22 миллиона за среднестатистический дом и около 6 миллионов рублей за квартиру (данные портала «Мир квартир»).

Вы кто такие, мы вас не ждали

Формально россияне (как и другие иностранцы) вообще не имеют права приобретать жилье в Абхазии: власти страны считают, что местные жители не смогут конкурировать с приезжими за квадратные метры, если допустить последних на абхазский рынок недвижимости. Кроме того, они, вероятно, опасаются скупки жилья этническими грузинами, покинувшими регион в ходе грузино-абхазского конфликта и получившими российское гражданство.

«Россияне могут покупать коммерческую недвижимость в Абхазии, но не жилье и землю, — комментирует Юлия Кожевникова, эксперт по международной недвижимости Tranio. — Часты случаи мошенничества. Например, покупали по доверенности на местных, без свидетельства о праве собственности, а потом лишались и денег, и недвижимости».

В действительности россияне жилье в Абхазии покупают, обходя все запреты. Популярна схема приобретения на имя фирмы, созданной совместно с гражданином Абхазии. Еще один вариант — оформить недвижимость на подставное лицо, то есть на гражданина республики. Можно получить объект в пользование по генеральной доверенности. При этом нет никаких гарантий, что такая доверенность не будет аннулирована (или, к примеру, оформлена на нескольких лиц одновременно). Подставное лицо, опять же, может показать лицо истинное и попросту забрать квартиру или дом себе. Почва для различного рода афер идеальная.

«Дешевизна абхазской недвижимости привлекает многих, но при этом никто не задумывается о том, какими законами регулируются данные сделки, — отмечает ведущий юрист Европейской юридической службы Виктория Аптекина. — В Абхазии жилье, в соответствии с действующим нормативными актами, может приобрести только гражданин Абхазии или лицо иностранного государства с зарегистрированным бизнесом в Абхазии и обязательным участием гражданина Абхазии (…). Таким образом, например, гражданин России либо будет приобретать недвижимость на номинала, либо на себя, но как предприниматель. При этом такое жилье приобретается для сезонного проживания. А органы власти, руководствуясь инструктивным письмом о порядке применения указа президента об инвентаризации жилья, составляют акт, что в доме в течение долгого времени никто не проживает, признают его бесхозным и продают с молотка. Достаточно рискованно».

Негативный опыт так называемой инвентаризации есть: в начале 2000-х в стране происходили массовые захваты домов и квартир, находившихся в собственности местных русскоязычных граждан. Мошенники получили юридическую поддержку от государства в виде той самой инструкции, которая предписывала судам признавать бесхозной недвижимость, оставленную выехавшими домовладельцами, а граждан, покинувших жилые помещения, — утратившими право пользования.

В результате поднялась волна рейдерских захватов жилья — лишиться квартиры можно было, просто уехав ненадолго — например, в командировку. Причем злоумышленники отбирали недвижимость именно у русскоязычного населения, так как абхазы, как правило, хорошо защищены многочисленной родней и знакомствами с «нужными» людьми.

Неспокойно у синего моря

Конго, Нигерии, Проблема оформления прав на недвижимость — далеко не самая страшная для россиянина в Абхазии. В стране небезопасно, и этот факт в России признан на официальном уровне: еще в 2011 году правительство утвердило список опасных стран, за работу в которых дипломатам доплачивают, и Абхазия в этот перечень тоже попала. Служба здесь идет по принципу «день за полтора» — как и в Алжире Судане и прочих не самых благополучных странах.

Список несчастий, обрушившихся на российских граждан в Абхазии только в 2017 году, весьма обширен.

В июле москвич Алексей Кабанов был убит в районе села Ачандара в Гудаутском районе. Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли вооруженные неизвестные в масках и потребовали денег. Кабанов оказал сопротивление нападавшим и был ранен ножом в грудь. Его доставили в Гудаутскую центральную больницу, там он скончался. Убийц поймали в течение недели.

Двумя неделями позже в абхазских горах пропал житель подмосковного города Раменское Андрей Лихачев . Его тело нашли в октябре 2017-го. Установить принадлежность останков удалось только к концу года. По версии местных правоохранителей, смерть Лихачева — несчастный случай, по факту гибели мужчины не было возбуждено уголовное дело.

27 июля того же года пилот и два пассажира — все россияне — погибли в результате падения легкомоторного прогулочного самолета в абхазской Пицунде. Еще одной сезонной жертвой стала жительница Санкт-Петербурга , утонувшая в Сухуме во время шторма.

Все эти происшествия мало повлияли на турпоток в Абхазию — в отличие от взрыва на складе боеприпасов у абхазского села Приморское, который прогремел днем 2 августа. Тогда погибли две путешественницы из Санкт-Петербурга, травмы получили 60 человек, из них 35 оказались россиянами. Уже на следующий день только одна московская компания аннулировала порядка десятка путевок в Абхазию по просьбам граждан.

И все же Абхазия остается для россиян привлекательным регионом — если власти страны наконец примут адекватную схему приобретения недвижимости иностранцами, Гагра и другие города республики, скорее всего, смогут вступить в полноценную борьбу с Сочи за покупателей курортных квартир и домов. Вопрос — обрадуются ли абхазы наплыву чужаков.