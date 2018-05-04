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В Дубне возобновили строительство двух жилых домов
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В Дубне возобновили строительство двух жилых домов 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В городском округе Дубна возобновлено строительство двух жилых домов №5 и №6, расположенных в квартале С-5 комплексной жилой застройки Российского центра программирования, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
Строительство объектов было начато в июне 2013 года. С июня 2017 года в связи с финансовыми сложностями застройщика работы были приостановлены. С января 2018 года к работам приступили новый технический заказчик — ПАО «Группа Компаний ПИК» и новый генподрядчик ООО «ЛОГОС». Застройщиком объектов выступает ООО «СОЛИДСТРОЙГРУПП».
«Согласно проекту, площадь пятисекционного дома переменной этажности (5-7-9) составит 13878 квадратных метров. Новостройка рассчитана на 126 квартир. Площадь трехсекционного дома переменной этажности (7-9) составит 10209 квадратных метров. Новостройка рассчитана на 108 квартир. Плановый срок завершения работ — IV квартал 2018 года», — сообщил начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.
Специалисты ГБУ «Мособлстройцнил» перед возобновлением работ провели техническое обследование объектов строительства. В настоящее время, на доме №5 ведется подготовка к монтажу фасадной системы. На доме №6 ведется возведение бетонных конструкций 6 и 7 этажей.
«В ходе плановой проверки инспекторским составом Главгосстройнадзора выявлены нарушения техники безопасности и охраны труда, противопожарных норм. Генподрядчик незамедлительно приступил к устранению выявленных замечаний», — отметил Гарибян.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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