Почти 8 млрд рублей потратят на строительство восьми мусороперерабатывающих комплексов на Дону

Первый мусороперерабатывающий комплекс в Волгодонске сможет обслуживать девять муниципалитетов региона, его мощность составит 1,2 млн кубометров в год. Первый камень заложил сегодня заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш . В планах властей, разместить на территории Ростовской области еще семь подобных объектов.

«В этом году начнется строительство еще трех таких комплексов. Строительство оставшихся отходоперерабатывающих комплексов мы планируем начать в первом квартале 2019 года. Но до конца следующего года все МЭОК на территории Ростовской области будут построены", — прокомментировал замгубернатора.

Новый мусороперерабатывающий комплекс будет отвечать высоким экологическим стандартам. Завод будет предназначен для переработки отходов 3 и 4 классов опасности, к ним относятся: вредные металлы, строительный мусор, пищевые отходы и пластик. Власти планируют потратить на строительство завода 840 млн рублей, окончание работ заявлено на конец текущего года. Соинвестором строительства выступил «Росатом» и «Чистый город».