Почти 40% застройщиков РФ подают проектные декларации в электронном виде

МОСКВА , 4 мая — РИА Недвижимость. Почти 40% российских застройщиков перешли с начала года на электронную форму подачи проектных деклараций долевого строительства, говорится в сообщении Минстроя РФ

Как напоминается в нем, с января начала работать специальная инфосистема, в которой отражены все сведения о проектах долевого строительства. Все застройщики должны подавать проектные декларации в электронном виде, заверив их электронной цифровой подписью.

Ранее проектные декларации было можно подать только в печатном виде.

Информационная система позволяет оперативно вносить изменения в документы, а также отправлять данные в органы, контролирующие долевое строительство, и Фонд защиты прав дольщиков, отмечается в сообщении.