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Почти 40% застройщиков РФ подают проектные декларации в электронном виде
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Почти 40% застройщиков РФ подают проектные декларации в электронном виде 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 4 мая — РИА Недвижимость. Почти 40% российских застройщиков перешли с начала года на электронную форму подачи проектных деклараций долевого строительства, говорится в сообщении Минстроя РФ.
Как напоминается в нем, с января начала работать специальная инфосистема, в которой отражены все сведения о проектах долевого строительства. Все застройщики должны подавать проектные декларации в электронном виде, заверив их электронной цифровой подписью.
Ранее проектные декларации было можно подать только в печатном виде.
Информационная система позволяет оперативно вносить изменения в документы, а также отправлять данные в органы, контролирующие долевое строительство, и Фонд защиты прав дольщиков, отмечается в сообщении.
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