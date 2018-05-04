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На улице Свободы закончат строительство заправки
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На улице Свободы закончат строительство заправки 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
На улице Свободы, владение 70 на территории Северо-Западного административного округа столицы до конца 2019 года планируется завершить строительство стационарной автозаправочной станции (АЗС). Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
— Срок исполнения обязательств ООО «Газпромнефть-Центр» по проектированию и строительству автозаправочной станции продлен до 31 декабря 2019 года без применения штрафных санкций к инвестору, — рассказал Константин Тимофеев.
Решение о продлении сроков строительства приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы. (ск)
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