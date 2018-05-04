На улице Свободы закончат строительство заправки

На улице Свободы, владение 70 на территории Северо-Западного административного округа столицы до конца 2019 года планируется завершить строительство стационарной автозаправочной станции (АЗС). Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

— Срок исполнения обязательств ООО «Газпромнефть-Центр» по проектированию и строительству автозаправочной станции продлен до 31 декабря 2019 года без применения штрафных санкций к инвестору, — рассказал Константин Тимофеев