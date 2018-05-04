Отходоперерабатывающий комплекс начали строить в Волгодонском районе 

Строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса началось в Волгодонске.
Как сообщает «Интерфакс», объем инвестиций в проект оценивается в 840 млн рублей.
Планируется, что объект введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года.
Волгодонской МЭОК будет отсуживать девять муниципалитетов Ростовской области.
Мощность комплекса составит 1,2 млн кубометров отходов в год.
Напомним, в Ростовской области реализуются проекты по созданию восьми межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов.