Отходоперерабатывающий комплекс начали строить в Волгодонском районе

Строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса началось в Волгодонске

Как сообщает «Интерфакс», объем инвестиций в проект оценивается в 840 млн рублей.

Планируется, что объект введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года.

Волгодонской МЭОК будет отсуживать девять муниципалитетов Ростовской области

Мощность комплекса составит 1,2 млн кубометров отходов в год.

Напомним, в Ростовской области реализуются проекты по созданию восьми межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов.