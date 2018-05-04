На птичьих правах. Как квартира с людьми вдруг стала нежилым помещением?

В редакцию « АиФ Оренбург » обратились жители дома №3А по Шарлыксому шоссе. Оренбуржцы уверены, что их незаконно лишили прав на служебные квартиры. Официально они живут в доме, который признан нежилым. При этом у людей на руках справки о прописке и планы, где дом числится жильем.

Переезжать некуда

Лидия Константиновна и Василий Федорович Щепины с 1988 года живут в неприметной трехэтажке на территории бывшей пожарной части некогда гремевшего на всю страну шелкокомбината. Их квартира на третьем этаже площадью 53 кв. м. десять лет назад перестала считаться жильем.

«Как только шелкокомбинат обанкротился, наш дом выкупил новый владелец и почему-то перевел его в нежилое помещение, — рассказывает Лидия Щепина. — При этом у нас не было никакой комиссии, никто не принимал такого решения, нас просто поставили перед фактом, когда принесли документ об объявлении торгов, на которых наши квартиры получили статус технических помещений. Нам предложили выкупить их за небольшие суммы, но мы отказались, потому что юристы предупредили нас, что после этого мы вообще можем остаться без жилья».

К слову, цена на квартиру Щепиных была всего 17 000 рублей. Этим фактом заинтересовались правоохранительные органы , которые возбудили уголовное дело из-за того, что предприятие-банкрот продало свое имущество ниже рыночной цены.

«До 2011 года дело никуда не двигалось, — говорит Лидия Щепина. — А в тот год его просто закрыли, потому что истек срок давности, а установить ответственных так и не удалось».

Все это время жильцы дома, которые не имеют других квартир (а таких осталось порядка 3-4 семей) пытаются выяснить, на каком основании их дом перестал считаться жилым. Кроме того, в прошлом году Лидия Константиновна получила ответ из управления жилищной политики Оренбурга , в котором говорится, что у ведомства «нет законных оснований для предоставлений муниципального жилья».

На добровольных началах

Сегодня дом не обслуживает ни одна управляющая компания. На запрос, отправленный на имя депутата Законодательного собрания Андрея Аникеева , который стал новым владельцем имущества закрывшегося шелкокомбината, порекомендовали обратиться в УК «Армада».

«Наша управляющая компания обслуживает торговый комплекс, — пояснила главный инженер УК Ольга Рожкова . — Мы не обслуживаем этот дом, но знаем о его проблемах. К сожалению, я не могу вам пояснить, по какой причине он стал считаться нежилым. Но люди, которые там живут, фактически не оплачивают коммунальные услуги. На воду они заключили прямые договора с поставщиком услуг, а все остальное остается неоплаченным».

По словам Ольги Викторовны, сотрудники УК выезжают в дом, если в нем происходит авария. Так, зимой там чистили канализацию, но делают это на добровольных началах.

Для того, чтобы понять, что именно произошло с юридическим статусом дома, нам порекомендовали обратиться в администрацию Северного округа, на чьей территории он расположен. Официальное письмо уже отправлено.