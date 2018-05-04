Доля электромобилей в России может достичь 1—1,5% к 2020 году

Доля электромобилей в продажах на российском рынке к 2020 году может достичь 1—1,5% (15-25 тыс. автомобилей). Большая часть электромобилей будет представлена легковыми автомобилями премиального сегмента, что обосновано ожидаемым отсутствием на рынке моделей бюджетного сегмента вследствие сохраняющейся высокой стоимости батарейных блоков. Об этом говорится в стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2025 года, размещенной на сайте правительства.

В период 2020 — 2025 годов после возможного снижения средней стоимости батарей на суммы около 30% можно ожидать увеличения спроса на электромобили в среднем ценовом сегменте на российском рынке, что позволит увеличить продажи электромобилей до уровня 4—5% общего объема продаж (85 — 100 тыс. автомобилей). Темпы роста продаж электромобилей после 2025 года во многом будут определены развитием зарядной инфраструктуры в регионах России, отмечается в стратегии.

«Целевое видение российского рынка электромобилей подразумевает отставание от глобальных темпов роста доли электромобилей в продажах в среднем на 4—5 лет», — говорится в документе.

Среди мер поддержки покупателей электромобилей могут быть приняты льготы по транспортному налогу, введение экологического налога, бесплатная парковка в черте города или сокращение времени ожидания на получение индивидуального парковочного места около места проживания, доступ на полосы для маршрутных транспортных средств, а также бесплатная зарядка на общественных зарядных станциях.

Кроме того, возможен льготный тариф при страховании гражданской ответственности владельца транспортного средства и льготы при пользовании платными участками автомобильных дорог.