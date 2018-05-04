Волгоградская область выделит 123 млн рублей на субсидии молодым семьям

Волгоградская область в 2018 году выделит 123,6 млн руб. из бюджета на субсидии для молодых семей. Бенефициары смогут потратить деньги на строительство или приобретение домов, а также на погашение ипотеки, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на волгоградскую областную думу.

Социальные выплаты смогут получить 305 семей, проживающих в регионе. Они будут предоставлены в рамках программы «Молодой семье — доступное жилье». Помимо средств из областного бюджета, 48,7 млн руб. выделят на соответствующие цели из федеральной казны.

Субсидии перечислят в бюджеты сорока муниципальных образований — городов, сел и районов. Впоследствии власти на местном уровне распределят средства между нуждающимися в господдержке семьями, а также предоставят дополнительное финансирование.