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«Управляйку» в Приморье оштрафовали на 175 тысяч рублей
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«Управляйку» в Приморье оштрафовали на 175 тысяч рублей 

Prim.News 2 часа назад
Причиной штрафа стала грязь в подъездах.
На 175 тысяч рублей оштрафовал суд управляющую компанию из Ханкайского района за плохую уборку подъездов.
Как сообщили в государственной жилищной инспекции Приморского края, в ходе внеплановой проверки работы ООО «Водоканал» из Камень-Рыболова выявлен ряд нарушений Жилищного кодекса РФ.
«В домах не проводилась влажная и сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, не мылись подоконники, перила, лестницы. Также компания не выполняла текущее обслуживание шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств», — уточнили в ведомстве.
Жилищная инспекция обратилась в суд с иском о привлечении к административной ответственности управляющей компании, и по решению суда руководство организации оштрафовано на 175 тысяч рублей.
В инспекции отметили, что всего в Приморье с начала этого года за нарушения в сфере ЖКХ управляющие компании оштрафованы более чем на 1,5 миллиона рублей.
На совещании с управляющими компаниями, которое провел врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в марте этого года, от представителей управляющих организаций прозвучало предложение пересмотреть тариф на содержание жилья. Однако мнение главы региона было однозначным: прежде чем поднимать тарифы, управляющим компаниям нужно показать качественную работу, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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