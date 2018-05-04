«Управляйку» в Приморье оштрафовали на 175 тысяч рублей

Причиной штрафа стала грязь в подъездах.

На 175 тысяч рублей оштрафовал суд управляющую компанию из Ханкайского района за плохую уборку подъездов.

Как сообщили в государственной жилищной инспекции Приморского края, в ходе внеплановой проверки работы ООО «Водоканал» из Камень-Рыболова выявлен ряд нарушений Жилищного кодекса РФ

«В домах не проводилась влажная и сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, не мылись подоконники, перила, лестницы. Также компания не выполняла текущее обслуживание шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств», — уточнили в ведомстве.

Жилищная инспекция обратилась в суд с иском о привлечении к административной ответственности управляющей компании, и по решению суда руководство организации оштрафовано на 175 тысяч рублей.

В инспекции отметили, что всего в Приморье с начала этого года за нарушения в сфере ЖКХ управляющие компании оштрафованы более чем на 1,5 миллиона рублей.