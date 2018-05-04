Стало известно, сколько экс-прокурор Краснодарского края заработал на новой должности

Краснодар . 4 мая — Новая Кубань. Руководство Генпрокуратуры РФ отчиталось о доходах и имущественном положении за минувший 2017 год.

Заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек , он же бывший прокурор Краснодарского края , заработал за отчетный период 4 149 994 рублей. Интересно отметить, что на старом доход Коржинека составлял практически в 2 раза меньше. В декларации за 2015 год указано 2 721 393 рублей. Сменивший его в кресле в краевой прокуратуре Сергей Табельский сейчас зарабатывает приблизительно столько же. За 2016 год было задекларированно 2 560 941 рублей.

Итак, вернемся к материальному положению Коржинека. В собственности у него как не было никакого недвижимого имущества, так и не появилось. Замгенпрокурора РФ по прежнему владеет лишь автомобилем Тойота Камри. Также в его пользовании остается квартира площадью 147,6 кв.м.

Зато существенно улучшилось положение супруги Леонида Геннадьевича. В то время, когда её супруг был прокурором Краснодаркого края, она зарабатывала гораздо меньше. В 2015 году доход составлял 106 756 рублей, а за 2017 год задекларированно 5 121 308 рублей. В собственности жены заместителя генпрокурора РФ остаются земельный участок (1650 кв.м., ½ доли) и жилой дом (345,9 кв.м., ½ доли). Ранее ей принадлежала квартира площадью 58 кв.м. Сейчас в декларации её уже нет.