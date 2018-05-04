PropTech: Что это такое и как агентства недвижимости должны реагировать на новый тренд?

Рубрика «Инновации в корпорациях» выходит при поддержке Spinon.

Два года назад никто не говорил о PropTech. Тем не менее многие стартапы в сфере недвижимости уже собирались покорить эту индустрию. Многие занимаются этим уже долгое время — например, компания Zillow, другие пока лишь пробуют. Но сегодня ландшафт кардинально изменился. Все только и говорят о PropTech. Рынок развивается безумно быстрыми темпами. Для начала давайте дадим определение этому тренду.

Что такое PropTech?

У этого понятия есть множество определений. Самое популярное принадлежит Джеймсу Дирсли:

Proptech — это малая часть широкой цифровой трансформации на рынке недвижимости. Это радикально новый подход к приобретению, эксплуатации и управлению недвижимостью.

Несмотря на то, что концепция все еще не до конца ясна, она явно затрагивает широкий спектр рынка недвижимости. Речь идет о коммерческой и строительной стороне индустрии и даже создании умных зданий и городов. Многие пытались дать четкое и простое определение этого понятия. Вот одно из них:

«Это собирательный термин, используемый для определения стартапов, которые предлагают технологически инновационные продукты или новые бизнес-модели для рынков недвижимости».

Это все еще новый тренд, и его масштабы, конечно, со временем будут расти. Сегодня в PropTech развиваются несколько направлений: рынок недвижимости как таковой (PropTech), умные города и здания, экономика совместного использования, строительная индустрия (ConTech) и финансы (FinTech). ConTech и FinTech очень связаны с индустрией недвижимости.

Фото: Medium. Рынок PropTech. PropTech — стартапы недвижимости; умная недвижимость — умные города и здания; ConTech — строительные стартапы; FinTech — финансовые стартапы.

Конечно, ничто из этого не ново. Однако для многих инвесторов рынок недвижимости стал очень важной целью.

Рост венчурного финансирования

Инвестиционные деньги позволяют быстро вывести на рынок новую услугу и преодолеть давние барьеры. Стартапы, работающие в сфере недвижимости, уже давно привлекают инвестиции. Этим никого не удивить. Однако с 2014 года в индустрии наблюдается огромный рост. Влиятельные предприниматели словно почувствовали, что на рынке недвижимости происходят глобальные перемены, и решили принять в этом участие, чтобы получить выгоду. Вот как за последние несколько лет возросли инвестиции:

Раскрытые суммы финансирования и число сделок. Фото: Medium.

Следует также отметить, что первый PropTech-стартап, который оценивается в $1 млрд, был основан в 2016 году. В том же году его примеру последовали три новых компании.

Легенда о единорогах

Единорог — компания, чья оценочная стоимость быстро взлетает до миллиарда долларов и выше. На рынке недвижимости первой такой компанией стала Compass, за ней же последовала SMS Assist и, конечно, Opendoor. Однако эта тенденция ограничивается не только США и Кремниевой долиной. Homelink, например, — китайский портал недвижимости. Поэтому PropTech — на самом деле глобальное явление. Кроме того, все эти четыре стартапа принципиально различаются по своей природе и масштабу. Первая компания — сеть риелторов, вторая — портал, третья — инструмент для управления недвижимостью, последняя же разработала алгоритм для покупки и продажи домов онлайн.

Объем венчурных инвестиций в PropTech начиная с 2012 составил практически $6,5 млрд, за это время во всем мире появились 800 новых стартапов. Возможно, традиционным профессионалам в сфере недвижимости следует насторожиться?

Что происходит с рынком недвижимости?

Что ж, вполне очевидно, что всем секторам рынка недвижимости угрожает развитие PropTech. SMS Assist постепенно покоряет сферу управления недвижимостью; TenX, OpenDoor или PurpleBricks демонстрирует большие успехи в области продажи недвижимости; VTS — в коммерческой недвижимости; Habiteo — в развитии недвижимости. Существуют десятки таких примеров, это лишь некоторые из них.

Фото: Medium.

Тем не менее есть явное различие между новой и существующей недвижимостью. На рынке существующей недвижимости стартапы намерены заменить агентства, на рынке новой недвижимости они лишь стремятся стать посредниками или поставщиками технологических инструментов для традиционных профессионалов.

Кроме того, во всех секторах индустрии наблюдаются новые тенденции: коворкинг подрывает офисный сектор, коливинг стал новым трендом, дающим молодым и перспективным одновременно дом, офис и клуб по интересам, home exchange (отдых по обмену) набирает популярность среди путешественников и желающих сдать квартиру в аренду на некоторое время. Наряду с традиционными профессиями в сфере недвижимости появились новые — например, пилоты дронов или агрегаторы данных. Практически каждые пять минут рождаются новые идеи, которые впоследствии изменят все секторы индустрии недвижимости.

Эта динамика побуждает предпринимателей и инноваторов подстраиваться под перемены и создавать новые стартапы, которые будут удовлетворять конкретные потребности клиентов.

Какие существуют категории стартапов?

Анализ сектора PropTech — как сложная, так и простая задача. Сегодня стартапы используют множество различных технологических решений и инноваций. Достаточно вспомнить, как room.ai использует ИИ, Ubitquity — блокчейн-технологию, Matterport — виртуальную реальность, Datrix — дополненную реальность, а Create.io — визуализацию данных. Многие также применяют 3D-печать, большие данные или интернет вещей.

Большинство компаний фактически сразу объединяют несколько технологических решений. Возьмем, к примеру, Opendoor. Стартап напрямую покупает недвижимость у домовладельцев в интернете по цене, установленной алгоритмом на основе Big Data. Отремонтировав и усовершенствов жилье, они выводят его обратно на рынок. Opendoor старается сделать удобным процесс покупки — они ставят на дома электронные замки и дают возможность просмотра в любое удобное время без предварительной записи — участие сотрудника не требуется, код для замка можно получить через приложение. Для этого компания использует Big Data, дигитализацию, технологии передвижения и интернет вещей.

Фото: Hypepotamus.

Эти стартапы внедряют инновации в каждый шаг процесса и радикально переосмысливают существующие системы. PropTech-компании действительно стремятся создать что-то новое и изменить рынок.

Большинство стартапов можно разделить на две категории:

Стартапы, предлагающие инструменты, которые помогут профессионалам в сфере недвижимости улучшить свои сервисы или повысить продуктивность;

Стартапы, которые стремятся заменить профессионалов в сфере недвижимости.

Таким образом, для традиционных агентств ставки очень высоки.

Что ждет традиционных профессионалов?

Прежде всего, тот факт, что кто-то придумал название для новой отрасли, подразумевает, что тренд реален и четко определен. Это также означает, что инвесторы находят его прибыльным и ценным. Рано или поздно многие многообещающие стартапы выйдут из тени и начнут сражаться за место под солнцем на рынке недвижимости.

Помните, как в свое время музыкальная индустрия перестала слушать своих клиентов? Компании тогда были слишком уверены в себе и отказывались реагировать на изменения в потреблении музыки. Сегодня Spotify, Deezer или YouTube контролируют эту индустрию по всему миру. Та же история с Kodak и цифровой фотографией.

В одной статье про FinTech говорилось, что банки не переживают по поводу новичков на рынке. Они ведь по-прежнему зарабатывают большие деньги. Когда-то и у Universal, и у Kodak было много денег, тем не менее сражение с новыми компаниями они проиграли. Дело не в деньгах. Постепенно переоцениваются бизнес-модели, меняются потребности людей. Новые стартапы могут анализировать эти перемены, чтобы предложить лучшие решения и более качественные услуги. В конечном счете они выйдут вперед.

С развитием интернета агентства недвижимости перестали быть монополистами на информацию о предложениях рынка недвижимости. Компании, занимающиеся развитием таких технологий в Великобритании , например, уже имеют долю рынка в размере 5%, а по прогнозам аналитиков к 2020 году их доля составит 20%.

Фото: Hub4News.

Многие могут подумать, что это не затронет застройщиков, ведь они контролируют производство, и поэтому не могут стать жертвами дезинтермедиации. Действительно, сегодня сложно представить, как при помощи больших данных можно искать землю для строительства, использовать блокчейн-технологию для оптимизации процесса покупки, печатать 3D-модели домов и зданий и проводить виртуальные осмотры жилья онлайн при помощи VR. Однако через десять лет это станет реальностью.

Все чаще на рынок выходят новые компании, которые предлагают инструменты и решения для традиционных агентств или стремятся стать новым Uber на рынке недвижимости.

Как агентства должны реагировать на рост PropTech? Что можно сделать?

На самом деле все довольно просто. Для начала следует осознать, что перемены действительно происходят. Не стоит их бояться. Нужно лишь принять их и продолжить работать с существующими клиентами. Вот несколько советов, что нужно делать:

Читайте специализированные новости: Регулярно читайте специализированные сайты. Чем лучше вы проинформированы, тем быстрее сможете заметить перемены на рынке и удовлетворить потребности ваших клиентов.

Инвестируйте: Инвестируйте в оборудование и маркетинговые инструменты, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом.

Экспериментируйте: Вам повезло. У вас уже есть база клиентов. Пробуйте различные новые тактики и инструменты, которые помогут вам предоставлять более качественные услуги.

Вводите новшества: Каждую неделю посвящайте как минимум два часа размышлениям о том, как можно усовершенствовать свои сервисы. Это позволит вам оставаться конкурентоспособным на рынке, независимо от того, какие перемены принесет PropTech.

Приносите клиентам выгоду: Задайте себе вопрос: «Почему многие клиенты приходят ко мне?». Сконцентрируйтесь на ваших ответах и добейтесь стабильности, тогда клиенты от вас не уйдут.

Поддерживайте связь со своими клиентами: Попросите клиентов давать отзывы о вашей компании. Посоветуют ли они ваше агентство друзьям? Почему бы и нет? Вы должны знать, что не устраивает ваших клиентов.

Следите за молодым поколением: Обращайте внимание на их меняющиеся манеры потребления. Помните, что молодое поколение — ваши завтрашние клиенты.

Не отрицайте тот факт, что перемены происходят и надо идти в ногу с технологиями. Обращайте внимание на то, что нужно вашим клиентам. У технологий и инноваций ничего не получится, если они не будут удовлетворять потребности клиентов. Вам решать, как на них реагировать. Если ваших клиентов все и так устраивает, вам не нужно переживать по поводу технологий и инноваций. Это просто средства для достижения цели.

Источник.

Материалы по теме:

Хотите инвестировать в недвижимость, но не знаете, с чего начать? Эти простые советы точно вам помогут

Революция началась. Проведена первая в мире токенизация коммерческой недвижимости

Купил сейчас — потом заработаешь: самые перспективные районы мира для покупки недвижимости