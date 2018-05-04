Цены в стране: сколько стоит жить в Австрии?

Расходы на проживание

Уже девятый год подряд Вена — лидер рейтинга лучших городов мира по качеству жизни. Тем не менее, траты на жилье здесь отнимают наиболее весомую долю бюджета.

Покупка

Средние цены на квартиры в Вене — €3 000 — 5 000, в центральных районах столицы — более €5000 (Статистика цен по районам). Если вы хотите приобрести в собственность качественную квартиру с 1-2 спальнями — приготовьтесь заплатить не меньше €200 000. Частный дом площадью 150-200 кв. м будет стоить более €500 000.

Что касается других регионов, в Штирии новый дом на 120 кв. м в начале 2017 года стоил в среднем €300 000, в Бургенланде — €260 000, в Нижней Австрии — €340 000. Дешевле всего покупать жилье в восточных и южных провинциях страны, подальше от горнолыжных курортов.

Учтите, что для покупки недвижимости в Австрии иностранцу требуется получить разрешение, оформление которого занимает 2 — 3 месяца и обойдется в районе €1 000. В некоторых регионах для приобретения жилья потребуется зарегистрировать юридическое лицо, причем один из учредителей должен обязательно проживать в Австрии. Это требование становится обязательным, если вы — не гражданин ЕС и у вас нет австрийского ВНЖ. Единственный город, где процедура покупки упрощенная — Грац

Аренда

Ставки варьируются в зависимости от города и района. Если рассматривать посуточную аренду, то можно найти квартиру-студию в Вене от €30 в день относительно недалеко от центра. Если речь идет о долгосрочном съеме, то тут возможны два варианта:

Снимать комнату в квартире. Таким вариантом чаще всего пользуются студенты. Сумма «доли» в общем бюджете — от €250 — 300. Арендовать отдельное жилье. В таком случае, цены сильно разнятся в зависимости от района города и площади квартиры. К примеру, если вы планируете снимать апартаменты до 50 кв.м, то стоимость квадрата будет от €13,5 в районе Зиммеринга до €42,4 в центре. Однушку можно снять от €500 — 600 в месяц. Актуальные цены на аренду жилья в Вене можно посмотреть здесь.

Отдельный вопрос — оформление сделки. Если вы нашли подходящее жилье, так просто договориться с владельцем не выйдет — с формальностями здесь очень строго. Важно внимательно отнестись к следующим моментам:

Залог (Kaution). В законе страны не прописано обязательных сумм, но зачастую местные собственники залог требуют. В такой ситуации обязательно прописывайте эту сумму в договоре, а при передаче денег требуйте расписку или квитанцию. Наиболее распространенная «ставка» — три месячные арендные платы. Выкуп (Ablöse). Вариант залога, который выплачивается как гарант за хорошую технику и мебель. Зачастую просят владельцы новых хороших квартир. Деньги вам вернут по завершению контракта, если с имуществом в доме все будет в порядке. Маклерское вознаграждение (Provision). Как правило, платит владелец жилья. Сумма составляет 2 — 3 месячные арендные платы, если договор заключается на срок больше трех лет; одна арендная плата — если меньше трех лет. Пошлина для договора аренды (Vergebührung). Составляет 1% от суммы аренды за 36 месяцев. Также зачастую ложится на плечи арендодателя.

Так или иначе, в договоре должны быть четко прописаны обязанности и ежемесячные отчисления сторон. Потому внимательно прочитайте предлагаемый собственником документ (если нужно — покажите местному юристу), чтобы понять, кто оплачивает коммунальные платежи, интернет, уборку дома, вывоз мусора. Если данные расходы не входят в обязанности хозяина, то готовьтесь отдавать за квартиру на 30 — 50% больше.

Коммунальные платежи

Состоят из обязательной квартплаты (лифт, вывоз мусора, страховка здания, ремонтный фонд и т.д.) и оплаты отдельных услуг (электричество, газ, интернет). В зависимости от площади дома, количества жильцов, сезона ежемесячная коммуналка составляет в среднем €150 — 250 и складывается из:

Квартплата — €80 — 150. Отопление — цена зависит от того, какой вариант в вашей квартире: центральная система, индивидуальный газовый или электрический обогрев. Но во всех случаях вы можете контролировать расходы, регулируя температуру в помещении. Средняя плата в месяц — €10 — 40. Электричество и газ: расценки зависят от региона, поставщика и тарифа. В Вене 1 кВт энергии обходится при экономном потреблении (до 2 000 кВт) в €0,23, а 1 кВт*час газа (до 8 000 кВт*час в год) — €0,08. То есть если вы расходуете 2 000 кВт в год, в среднем в месяц вы будете отдавать €40 за электричество. Кабельное телевидение и интернет — €35 — 40.

Вода, канализация и вывоз мусора зачастую входят в квартплату. В среднем, годовой счет за воду для типичной семьи составляет €200 в год, за канализацию — €270.

Сократить расходы на газ и электричество можно, не только придерживаясь правил разумной экономии, но и правильно выбрав тариф и поставщика услуг. Помочь в этом поможет калькулятор, куда нужно ввести почтовый индекс вашего района, количество проживающих в квартире человек и уровень потребления ресурсов в год. После этого система выдаст список поставщиков с наиболее выгодными расценками.

Еда и одежда

Супермаркет

На начало 2018 года средняя зарплата в Австрии составляет €1 840. В сравнении с этой суммой типичная продуктовая корзина обходится местным жителям относительно недорого. Наиболее бюджетные сетевые магазины — Hofer, Merkur и Penny. Здесь проходят регулярные акции, и скидки на нормальные продукты достигают 50%. Также популярностью у местных жителей пользуются супермаркеты Billa, Lidl и Eurospar.

Средняя стоимость продуктов в супермаркетах Вены:

Молоко (1л) — €1. Сыр — от €2 за 150 грамм. Йогурты — от €0,3. Курица (тушка) — от €6 до €13,5 (в зависимости от производителя; наиболее дорогие варианты — с пометкой bio). Свинина (1 кг) — от €10. Ветчина, колбасные изделия (100 грамм) — от €1. Рис (1 кг) — €1,1. Макароны (1 кг) — €2. Яйца (10 штук) — €2,2. Яблоки (1 кг) — €2,5 — 3. Апельсины (1 кг) — €2,5 — 3. Персики (1 кг) — €2,5 — 3. Дыни (1 кг) — €2 — 3. Груши (1 кг) — €3 — 4. Бананы (1 кг) — €1,9 — 2,5. Редис (1 кг) — €1. Морковь (1 кг) — €1,3. Картофель (1 кг) — €1,6. Огурцы (1 кг) — €0,7 — 0,9. Помидоры (1 кг) — €2,3. Капуста (1 кг) — €1,7. Кофе (250 грамм) — от €3,5. Кофе здесь очень вкусный: даже марки, аналоги которых продаются в странах СНГ (вроде Dallmayr), разительно отличаются по вкусу. Кстати, пачка Dallmayr в Вене стоит €7 — 7,5. Банка растворимого кофе — от €3,5. Бутылка воды (0,5л) — €0,5. Бутылка пива (0,5л) — €1 — 2. Вино (бутылка, 0,75л) — от €2,5. Хлеб: булки, багеты — €0,5 — 1,2; черный хлеб — €0,7 — 1; мелкие булочки — от €0,2.

Закусочные и столовые

Недорого можно перекусить в заведениях быстрого питания типа McDonalds : средний по размерам комбо-сет с Биг-Маком здесь стоит в районе €6. В уличных палатках различные сосиски в тесте, кебабы — €2,5 — 4, слоеные и мучные десерты — около €2.

Хорошим вариантом недорого поесть является сеть Nordsee, где основной продукт — рыба и морепродукты. К примеру, порция из картофеля с судаком стоит €9, различные рыбные блюда — в районе €12.

По всей Вене раскинулась сеть бюджетных столовых Mensa. На сайте заведения есть актуальное меню с ценами. Заодно можно посмотреть адреса заведений. Пообедать здесь стоит €5,5 — 6. В комплексный обед, к примеру, входит овощной суп и жареная куриная грудка в сливочном соусе с овощами. Десерты — в районе €1.

Кафе и рестораны

Сумма, которую вы отдадите за трапезу в местных заведениях, зависит от того, какое место вы предпочтете: в туристических ресторанах в центре цены — в 2,5 — 3 раза выше, чем в обычных кафе, расположенных на чуть более отдаленных улицах. Но даже в старом городе стоимость блюд не кажется катастрофической. К примеру, на €50 на двоих вы можете заказать венские шницели, штрудели и по бокалу пива. Комплексный обед обойдется в €30 на двоих.

Чтобы попить кофе с круассаном/штруделем в центре, приготовьтесь отдать в районе €5 — 6. Аналогичный сет вдали от старого города обойдется в районе €3,5.

В Вене есть сеть бюджетных кафе Centimeter с традиционной австрийской кухней. Сытный ужин на двоих с пивом здесь обойдется в €25 — 30. Также недорого можно поесть в ресторане Rosenberger: скромный ужин — в районе €6 — 8.

Одежда

Наиболее популярный аутлет рядом с Веной — Designer Outlet Parndorf, в Зальцбурге — Outlet Salzburg. Конечно, в столице есть множество брендовых бутиков, но цены там значительно выше, чем в аутлетах. В последних скидки в обычный период — 30 — 70%, а в сезон распродаж достигают 90%. Среди наиболее бюджетных, но при этом качественных австрийских брендов — Turek, Bernhart, Steffl и J. &L. Lobmeyr.

Самые крупные торговые центры столицы — Shopping City Süd (SCS) в 10 км от города и Shopping City Nord (или SCN) (также за городом, но в противоположном направлении). Недалеко от Вены также есть большие ТЦ Fischapark и Traisenpark.

В среднем, без скидок, джинсы Zara можно купить за €90, майку Mango — за €30, костюм Adidas — за €40 — 50, куртку — от €100. Кстати, в Вене довольно недорого можно приобрести качественную обувь — от €30 — 40. Туфли от D`Ambrosio обойдутся в €60 — 70.

Транспорт и связь

Общественный транспорт

В Австрии развит очень хорошо и представлен трамваями, автобусами, метро (в крупных городах), электричками. Единые билеты обеспечивают комфортные переезды между любыми точками страны. Купить их можно как на станции метро, так и на остановках наземного транспорта через специальные автоматы или в отдельных кассах в городе. Также билеты продаются в киосках «TABAK TRAFIK».

Билет на одну поездку в Вене стоит €2,4, в трамвае — €2,6. Билет действует на одну зону, в течение 20-и минут можно бесплатно пересаживаться. Другие основные виды билетов:

На 24 часа — €8. На 48 часов — €14,1. На 72 часа — €17,1. Проездной на неделю — €17,1. Проездной на месяц — €51.

Билеты можно приобрести он-лайн. Также полезной будет схема городского транспорта Вены.

Чтобы бюджетно передвигаться по Австрии, заранее позаботьтесь о билетах на рейсы специальных автобусов и поездов:

Flixbus (MeinFernBus) — сеть междугородних автобусов эконом-класса, которые, между тем, ничем не уступают по качеству тем же EuroLines. Билеты здесь начинают от €5 — 10, главное — мониторить варианты заранее, чтобы успеть забронировать варианты по скидкам. Ж/д билеты SparSchiene Österreich. Действуют на поездки внутри Австрии, но количество скидочных вариантов ограничено, потому ищите заранее.

Автомобиль

Дороги в стране отличные: через каждые 10 — 15 км трассы оборудованы стоянки с чистыми туалетами, питьевой водой, зоной отдыха. Но немало здесь платных дорог (к примеру, все скоростные трассы), попасть на которые можно только после предварительной оплаты. Для этого нужно купить специальную виньетку на любой автозаправке. К примеру, стоимость таковой на 2 месяца — €26. Выполнена в виде наклейки, которая крепится к лобовому стеклу.

За неоплаченную дорогу штраф на месте — €120. Есть также автобаны и туннели, которые оплачиваются отдельно. Стоимость бензина — €1,4 — 1,6 в зависимости от заправки.

Парковки в Вене платные, весь город разделен на парковочные зоны, у каждой из которых — свой график работы. Бесплатно можно остановиться только до 15-и минут, далее 30 минут стоит €1, час — €2, два часа — €4. Максимальная продолжительность парковки — 2 — 3 часа. Парковочные талоны нужно купить предварительно в табачном киоске, через автомат, в кассах общественного транспорта.

Для долгосрочной остановки используются подземные паркинги. Самые выгодные из них — Park and Ride: оставить здесь машину на сутки будет стоить €3,7. Что касается проката авто, в Вене за трехдневную аренду вы отдадите от €60 — 65. Можно поискать варианты на сайте-агрегаторе.

Такси

Посадка в среднем — €2,5, тариф — около €1,5 за километр. Есть надбавки за ночной проезд и компанию свыше четырех человек. Поездка в аэропорт выполняется по фиксированному тарифу — €36 (максимум — 4 человека). Самые популярные службы такси в столице:

Тел. : +43 1 60 160, www.taxi60160.at (требуется регистрация) Тел. : +43 1 40 100, www.taxi40100.at (требуется регистрация) Тел. : +43 1 31 300, www.taxi31300.at (регистрация не требуется)

С помощью интерактивной карты можно посмотреть все стоянки такси в Вене. А для вызова также воспользоваться бесплатными приложениями 31300/40100/60160 и mytaxi — TaxiAPP.

В столице также действует вело-такси: за поездку в пределах одного района с небольшим багажом вы отдадите порядка €10.

Мобильная связь

Независимо от оператора, средняя месячная плата за мобильный телефон — €10. Сюда сходит 1 000 минут, 1 000 SMS и 2 — 3 Гб интернета.

Развлечения, медицина и прочие расходы

Отдых. При наличии свободного времени отправляйтесь в театр или оперу. Тем более что билеты сюда начинаются от €2 и, как правило, не превышают €10. Чтобы попасть в музей, приготовьтесь отдать €6 — 8, а в кино — €5.

Спорт. Стоимость абонемента в тренажерный зал может быть очень разной: в зависимости от спектра услуг, оснащенности клуба, района города. Цены начинаются от €20 и достигают €100 — 150 за месяц.

Медицина. При оформлении ВНЖ покупка страхового полиса — обязательная процедура. К тому же, обслуживаться по страховке — выгодно. Самый дорогой вариант для иностранца, включающий в себя максимальный пакет услуг — €365 в месяц. Можно выбрать более скромный пакет, отчисляя страховой компании около €60 ежемесячно.

Если страховки нет, за прием у врача придется отдать в районе €60 — 80, а за каждый день обслуживания в стационаре — не меньше €300.

Итак, если вы решили пожить в Вене, снимая небольшую квартиру не в центре и пользуясь преимущественно общественным транспортом, приготовьте на месяц для семьи из двух человек порядка €1 700 — 1 800. Эта сумма предполагает периодическое питание за пределами дома, мобильную связь, развлечения по выходным и медицинскую страховку. Если вы планируете переехать один, средняя сумма расходов будет в районе €1 200 — 1 300. Но и здесь можно сэкономить, к примеру, снимая комнату, а не целую квартиру, и уложиться в €1 000.

Автор Виктория Закирова

Фото: pixabay.com