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Долги на 2 млрд покрыть не удастся. В Екатеринбурге продают недвижимость известной фирмы
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Долги на 2 млрд покрыть не удастся. В Екатеринбурге продают недвижимость известной фирмы 

Деловой Квартал 2 часа назад
В Екатеринбурге объявлено о продаже нескольких объектов недвижимости известного банкрота. Ценники немалые, но и эти сделки не покроют огромную стартовую задолженность компании. В начале мая 2018 г. на торги в Екатеринбурге выставили три больших помещения, которые ранее занимал федеральный дилерский холдинг «Независимость». Это площадки в переулке Базовом: ранее там располагались салоны Ford, Mazda, а также автомобили с пробегом.
По оценкам экспертов, общая площадь выставленных на продажу помещений: примерно 14 тыс. кв. м., которые потенциальному покупателю предлагаю взять в общей сложности за 336 млн руб. Второй вариант — ареда по 4 тыс. руб. за кв. м. в год. Но даже если эти сделки пройдут успешно, они все равно крайцне малы по сравнению с огромной задолженностью известной фирмы.
Напомним, в начале 2017 г. ГК «Независимость» закрыла автосалон Ford в пер. Базовый. Летом федерал также закрыл автосалоны KIA и Volvo на ул. Блюхера. После стало известно, что «Газпромбанк» подал три иска о признании банкротами юридических лиц, входящих в состав ГК «Независимость» — общая сумма требований кредитора к «Независимость Екатеринбург М», «Независимость Екатеринбург К» и «Независимость Недвижимость Урал» превышала 2,23 млрд руб.
Завершилось все уже зимой 2018 года, когда закрылся последний салон компании и официально было объявлено о ее банкротстве.
Как писал DK.RU, директор агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаил Чаплыгин отмечал, что с рынка уходят и будут уходить в 2018 г. сильно закредитованные игроки, но массового исхода автодилеров ждать не следует.
В Екатеринбурге много дилеров, массовых закрытий автосалонов в 2018 г. ждать не стоит, мы увидим несколько закрытий — уйдут те, у кого высокая кредитная нагрузка. Сейчас банки не особенно активно дают займы компаниям из автосектора, риски в этом бизнесе высоки, деньги в принципе стали дороже и короче, поэтому выжить могут не все. Только компании с минимальным кредитным портфелем. Они и будут в шоколаде, — отмечал в интервью эксперт.
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