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В Новой Москве дома реновации будут проектировать по смарт-стандарту
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В Новой Москве дома реновации будут проектировать по смарт-стандарту 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
Технология регламентирует монтаж распределительных сетей для телевидения, телефонии и Интернета до каждой квартиры. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных общедомовых и поквартирных счетчиков в городские информационные системы.
Первый опыт технологий информационного модулирования зданий (BIM-технологий) Новая Москву получила три года назад, рассказал глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. В частности, по его словам, с помощью BIM была спроектирована поликлиника в жилом комплексе «Новые Ватутинки». «Здание получилось красивым и функциональным», — отметил Ждикин.
В программу реновации в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) вошел 251 дом, где насчитывается 8,25 тысячи квартир.
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