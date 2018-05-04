В Новой Москве дома реновации будут проектировать по смарт-стандарту

Технология регламентирует монтаж распределительных сетей для телевидения, телефонии и Интернета до каждой квартиры. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных общедомовых и поквартирных счетчиков в городские информационные системы.

Первый опыт технологий информационного модулирования зданий (BIM-технологий) Новая Москву получила три года назад, рассказал глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин . В частности, по его словам, с помощью BIM была спроектирована поликлиника в жилом комплексе «Новые Ватутинки». «Здание получилось красивым и функциональным», — отметил Ждикин.

В программу реновации в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) вошел 251 дом, где насчитывается 8,25 тысячи квартир.