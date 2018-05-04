Названы регионы с самым дорогим и дешевым жильем

Самым дорогим регионом России по итогам второго квартала текущего года стала Москва . Один квадратный метр недвижимости в столице стоит 91 670 рублей.

Ранее зам председателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко рассказал, что количество выданных разрешений на строительство в Москве c начала года выросло на 40%.