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Названы регионы с самым дорогим и дешевым жильем
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Названы регионы с самым дорогим и дешевым жильем 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Министерство строительства и ЖКХ опубликовало обновленные данные по средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, сообщают "Аргументы недели".
Самым дорогим регионом России по итогам второго квартала текущего года стала Москва. Один квадратный метр недвижимости в столице стоит 91 670 рублей.
Второе место занимает Санкт-Петербург (67 221 рубль). Далее следуют Сахалинская область (62 951), Ненецкий автономный округ (60 166) и Московская область (57 748).
Самое дешевое жилье представлено в Адыгее (28 079), Калмыкии (28 473), Ингушетии (28 883), Ставропольском крае (29 239) и Кабардино-Балкарии (28 381).
Ранее зам председателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко рассказал, что количество выданных разрешений на строительство в Москве c начала года выросло на 40%.
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