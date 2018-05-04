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Вологжанина принудительно выселили из квартиры за долги
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Вологжанина принудительно выселили из квартиры за долги 

Вологда.рф 1 час назад
Взяв кредит под залог квартиры, вологжанин остался без жилья. Выселять его с жилплощади судебным приставам пришлось силой.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, вологжанин накопил неподъемный долг. Так как в залоге у банка была квартира, ее продали на торгах. Получив уведомление о необходимости съехать с жилплощади, должник никак не отреагировал и отправился в суд. Он требовал, чтобы ему отсрочили исполнение решения, но получил отказ.
Тем временем квартиру приобрел новый владелец, который никак не мог получить доступ к своей собственности. Бывшего владельца дважды привлекли к административной ответственности на 3 тысячи рублей, вынесли исполнительский сбор в 5 тысяч рублей. В итоге выселять должника вместе с семьей пришлось принудительно.
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