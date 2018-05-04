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В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Самарской области ввод многоквартирных домов в первом квартале упал более чем на 35%
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В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Самарской области ввод многоквартирных домов в первом квартале упал более чем на 35% 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Рост объема ввода многоквартирных домов застройщиками в Московской области за три месяца составил 56,0% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Из десяти ключевых регионов рост объема ввода многоквартирных домов застройщиками зафиксирован в шести субъектах, в четырех регионах — падение. По данным Росстата по итогам трех месяцев 2018 года в ТОП‑10 регионов по объему ввода многоквартирных домов застройщиками вошли Московская область, Ленинградская область, Санкт‑Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Москва, Ростовская, Калининградская, Самарская и Рязанская области. Наилучшую динамику по отношению к аналогичному периоду прошлого года демонстрирует Московская область, где по данным Росстата за первые три месяца 2018 года объем ввода многоквартирных домов застройщиками увеличился на 56,0%. Худшую динамику показывает Краснодарский край, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода многоквартирных домов застройщиками уменьшился на 39,3%.
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