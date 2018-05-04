Застройщики Кубани нашли способ обходить закон о долевом строительстве

Напомним, что президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года отвел три года на полный отказ от долевого строительства на рынке недвижимости. Анонсируемые ужесточения в законодательстве вызвали неоднозначную реакцию со стороны компаний, некоторые из которых уже нашли альтернативный способ привлечения денежных средств.

Так, на смену долевому строительству пришли договоры займов, которые начали вводить сразу несколько застройщиков в Краснодарском крае

Как стало известно «ФедералПресс» , суть инновации заключается в том, что застройщик заключает с гражданином договор займа, согласно которому под залог пока еще несуществующей квартиры компания получает денежные средства. Финансирование может проходить частями — ежемесячно или ежеквартально, а итоговая стоимость договора составляет ровно стоимость квартиры.

Иными словами, схема аналогична долевому строительству, за исключением базового договора — займа.

Адвокат Денис Григорьев прокомментировал редакции «ФедералПресс» новшества от застройщиков. По его словам, одновременно с уходом от изменений в законодательстве создаются дополнительные риски для жителей.

«Фактически, теперь размер уставного капитала и репутация для застройщика не важны. При этом ответственность становится значительно ниже, так как отношения регулируются простым договором займа», — рассказал Денис Григорьев.

Адвокат отметил, что у застройщика пропадает ответственность и множество обязанностей, предусмотренных 214-ФЗ, в рамках которого происходит возведение значительной части жилой недвижимости.

«Застройщик договором займа избегает необходимости выплаты компенсации в случае срыва сроков сдачи дома. Не нужно теперь раскрывать информацию о компании. Фактически, таким образом деньги может получать любая фирма, так как контролирующие органы не могут ограничить условия для работы на рынке», — прокомментировал Денис Григорьев, напоминая об условиях 214-ФЗ.