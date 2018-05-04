Лидеры рынка наращивают объемы строительства. Опубликован ТОП застройщиков на 1 мая 2018 года 

Объем текущего строительства Группы ЛСР составляет 4,37 млн м2 жилья. У ГК ПИК — 4,21 млн м². ТОП застройщиков РФ по текущему строительству снова возглавила Группа ЛСР. Лидер рынка увеличил объем текущего строительства на 5 436 м² (с 4 362 965 до 4 368 401 м²). В строительстве у застройщика — 27 жилых комплексов, в которых возводится 286 многоквартирных домов, 1 дом блокированной застройки и 2 дома с апартаментами. Второе место по-прежнему занимает ГК ПИК, который увеличил объем текущего жилищного строительства на 314 424 м² (с 3 897 320 до 4 211 744 м²). В прошлом месяце Группа ЛСР опережала ГК ПИК по объемам текущего строительства на 466 тыс. м², т.е. более чем на 10%. Однако, за месяц ГК ПИК сократила отставание до 157 тыс. м². В результате разница между объемами текущего строительства лидирующих застройщиков вернулась в обычный диапазон 3-4% Замыкает тройку лидеров, как и в предыдущем ранжировании, Холдинг Setl Group, который увеличил объем текущего жилищного строительства на 52 133 м² (с 2 331 159 до 2 383 292 м²). Четвертое и пятое места, как и месяц назад, заняли ГК ЮгСтройИнвест и ФСК Лидер. Таким образом в первой пятерке изменений не произошло., зато вторая половина ТОП богата на изменения. ГК Эталон прибавила одну позицию и вышла на шестое место, сместив оттуда Группу ЦДС на седьмое место. Urban Group поднялась сразу на две строки и оказалась на восьмом месте. В результате Лидер Групп с восьмого места опустился на девятое. В ТОП‑10 вошла ГК МИЦ, которая в прошлом месяце занимала 11‑е место. А вот Группа Самолет-Девелопмент, наоборот, покинула ТОП‑10, опустившись на 11‑е место. Всего десятка крупнейших застройщиков на 1 мая 2018 года возводит 17,67 млн м² жилья (15,24% от объема текущего строительства всех застройщиков России). Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 16,86 млн м² жилья (14,77%). На тройку лидеров приходится 10,96 млн м² или 9,45% строящегося жилья в стране. ТОП‑10 застройщиков РФ по объему текущего строительства С ТОП застройщиков можно ознакомиться здесь.