Лидеры рынка наращивают объемы строительства. Опубликован ТОП застройщиков на 1 мая 2018 года 

Единый реестр застройщиков: последние новости

Ставка ипотеки для долевого строительства в марте 2018 года снизилась всего на 0,04% (графики)

В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Самарской области ввод многоквартирных домов в первом квартале упал более чем на 35%