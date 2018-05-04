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Кто потратит 20 млрд рублей на обслуживание федеральных трасс под Сочи
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Кто потратит 20 млрд рублей на обслуживание федеральных трасс под Сочи 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. На обслуживание автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них выделяется 19,8 млрд рублей. Это максимальная начальная цена. Контракты будут заключаться до 2023 года.
На аукцион выставлено обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по следующим участкам автодорог: А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия, А-148 «Дублер Курортного проспекта» и А-149 Адлер — Красная Поляна. Победители должны будут поддерживать техническое состояние имущественного комплекса. Средства выделяются из федерального бюджета.
Следует отметить, что также обсуждается вопрос о возможной реконструкции А-147 «Джубга — Сочи» в 2019 году.
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