Кто потратит 20 млрд рублей на обслуживание федеральных трасс под Сочи

Краснодар . 4 мая — Новая Кубань. На обслуживание автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них выделяется 19,8 млрд рублей. Это максимальная начальная цена. Контракты будут заключаться до 2023 года. На аукцион выставлено обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по следующим участкам автодорог: А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия , А-148 «Дублер Курортного проспекта» и А-149 Адлер — Красная Поляна. Победители должны будут поддерживать техническое состояние имущественного комплекса. Средства выделяются из федерального бюджета. Следует отметить, что также обсуждается вопрос о возможной реконструкции А-147 «Джубга — Сочи» в 2019 году.