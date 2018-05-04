Найдена самая дорогая арендная квартира Подмосковья

Самая дорогая арендная квартира в Московской области оценена в $10 тыс. (около 611 тыс. руб.) в месяц, следует из подготовленного ЦИАН рейтинга самых дорогих арендных квартир Центрального федерального округа. Московская область заняла в данном рейтинге первое место.

«Самая дорогая арендная квартира в Московской области оценена в $10 тыс. в месяц. Лот представляет собой трехуровневое жилое пространство площадью 549 кв. м. Арендатору в пользование перейдут, помимо стандартных жилых помещений, каминный зал, сауна, тренажерный зал. В стоимость также включено место в подземном паркинге», — указано в сообщении.

Квартира расположена в малоэтажном жилом комплексе в Заречье Одинцовского района.

В топ-5 на рынке Подмосковья также вошли квартиры в Красногорском и Одинцовском районах, арендные ставки — от 350 тыс. до 400 тыс. руб. в месяц.

На второе место эксперты ЦИАН поместили Ярославскую область . Здесь самый дорогой лот стоит 200 тыс. руб. в месяц. Это трехуровневая квартира площадью 360 кв. м. в центре города — рядом с набережной Волги и Ярославским художественным музеем. В квартире есть сауна, бассейн и гараж.

На третьем месте — Калужская область . Максимальная арендная ставка в этом регионе составляет 110 тыс. руб. в месяц. За эту цену можно снять квартиру площадью 200 кв. м в Калуге