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Найдена самая дорогая арендная квартира Подмосковья
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Найдена самая дорогая арендная квартира Подмосковья 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: ТАСС
Самая дорогая арендная квартира в Московской области оценена в $10 тыс. (около 611 тыс. руб.) в месяц, следует из подготовленного ЦИАН рейтинга самых дорогих арендных квартир Центрального федерального округа. Московская область заняла в данном рейтинге первое место.
«Самая дорогая арендная квартира в Московской области оценена в $10 тыс. в месяц. Лот представляет собой трехуровневое жилое пространство площадью 549 кв. м. Арендатору в пользование перейдут, помимо стандартных жилых помещений, каминный зал, сауна, тренажерный зал. В стоимость также включено место в подземном паркинге», — указано в сообщении.
Квартира расположена в малоэтажном жилом комплексе в Заречье Одинцовского района.
В топ-5 на рынке Подмосковья также вошли квартиры в Красногорском и Одинцовском районах, арендные ставки — от 350 тыс. до 400 тыс. руб. в месяц.
На второе место эксперты ЦИАН поместили Ярославскую область. Здесь самый дорогой лот стоит 200 тыс. руб. в месяц. Это трехуровневая квартира площадью 360 кв. м. в центре города — рядом с набережной Волги и Ярославским художественным музеем. В квартире есть сауна, бассейн и гараж.
На третьем месте — Калужская область. Максимальная арендная ставка в этом регионе составляет 110 тыс. руб. в месяц. За эту цену можно снять квартиру площадью 200 кв. м в Калуге.
В рейтинге самых дорогих арендных квартир приняли участие 17 субъектов Центрального федерального округа. Москву исключили по причине того, что в столице России по умолчанию самые высокие ставки аренды. По оценке ЦИАН, максимальная ставка сегодня здесь составляет $100 тыс. (около 6,11 млн руб.) в месяц.
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